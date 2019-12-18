智庫調查：逾半港人不滿法治狀況　認同違法達義市民升近一倍

法治是港人核心價值，然而有智庫今年調查發現，逾半受訪市民不滿香港整體法治狀況，「防止政治濫用權力」落實評分更創新低。劉鳴煒擔任主席的智經研究中心今日（18日）發表調查結果，發現近40%受訪市民認同「為社會公義而違法」是可以接受，比去年調查中認同的人數上升近一倍，亦比上兩年出現明顯逆轉。 研究中心主席劉鳴煒認為，市民對法治觀感倒退是「無贏家，社會全部人都係輸家」。他又稱，身邊不少外籍朋友都打算撤離本港，「當見客、送小朋友番學都有機會食催淚彈，畀人打嘅時候，只會係趕客」。

智經研究中心今日（18日）發表調查結果，逾半受訪市民不滿香港整體法治狀況。（黃金棋攝）

由劉鳴煒擔任主席的智經研究中心今日發表《市民對香港法治狀況意見調查》報告，研究中心委托香港中文大學香港亞太研究所，今年10月18日至11月4日以電話隨機抽樣，訪問了1,003名15歲以上的香港居民，時間涵蓋反修例風波衝突時間。是次調查由2017年第一次進行，今次調查已是第三年。

調查結果指，有52.2%受訪者表示不滿意香港整體法治狀況。調查包括評價十項法治在不同層面落實狀況，包括司法獨立、政府開放等。調查發現，「維持治安及保護人身安全」評分跌幅最大，由過去兩年調查中得首位，跌至今年排尾二，只得4.05分；而「防止政府濫用權力」則如過去三年一樣排最尾，但評分創新低，僅得3.61分。