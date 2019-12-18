的士司機非禮獨生女後去廁所「搞掂」　官斥違反父女誠信　囚32月

六旬的士司機承認自獨生女兒11歲起，多次在家中非禮她，包括隔著衣服摸她的胸及私處等，亦有吻她及嘗試脫下女兒褲子，之後稱會到廁所「搞掂」。女兒後告知社工及母親等揭發。被告早前認罪，求情稱一時衝動犯錯，現已真心悔過，並獲妻女原諒，她們更希望被告能早日回家。主審法官卻指案情嚴重，又痛斥被告身為父親違反誠信，案件有可能影響其女兒的心理成長，強調法庭須要保護兒童不受侵犯，判處被告32月監禁。法官又勉勵到庭聽審的事主母女，雨過天晴後要繼續積極過活。

63歲被告在區域法院承認3年內非禮獨生女10次。(資料圖片)

六十三歲被告被控三項非禮罪，指他在2017年7月至今年6月間，非禮女兒X，她於11至13歲期間遭親父侵犯。被告早前已經認罪。

求情指妻女已原諒了他

辯方代表求情時呈上心理專家報告，指女事主幸無受到嚴重心理後遺症，現在已經原諒父親，能積極面對；被告則沒有任何精神心理不常，對事件深感後悔，重犯機會不高。案中母女二人亦有到庭支持父親，希望他盡快重返家庭，故望法庭輕判。

張天雁法官判刑時則指，被告坦白認罪，女事主因此無須上庭作證而再受到傷害，同時亦感受到被告真誠悔意，接受被告為夫為父盡責，父女一向感情要好，本次只因一時犯錯，現亦重獲家人接受。

擔心女事主康復路長

惟張官亦指，案件性質嚴重，法庭有責任保護兒童不受任何侵犯，判刑必須反映社會厭惡和有阻嚇性；加上被告身為父親侵犯女兒，違反父女之間的責任和誠信。女事主正值青春期，此事未知會否對她的心理成長造成影響，相信她的康復之路漫長，故最終判被告32個月監禁。

張官休庭前亦特意勉勵在旁聽席的女兒和母親，指他們非常勇敢，祈她們雨過天晴後要繼續積極過活。

被告認性衝動下犯案

案情指，X是被告獨女，與母親於2011年來港，與被告同住一公屋單位。前年7月，被告趁與X獨處時，隔衣服摸X胸部及私處，又吻她的嘴及頸，之後向女兒稱會往廁所「搞掂」。翌年，他又再在家中非禮女兒，更把X上衣拉高非禮，展露勃起陽具，試圖脫去X褲子不果，被告之後稱後往廁所「搞掂」。最後一次發生於今年，被告趁X睡覺時，爬上X的床上按着X，吻X及非禮X胸部，又伸手入X褲內摸其私處。

事主向社工及母親投訴後報警，被告被捕後，曾指是女兒勾引，警誡下承認因性衝動曾至少10次非禮女兒。

案件編號：DCCC 773/2019