北環線、東涌線延線及屯門南延線將展開規劃及設計　料需時3至5年

最新一份《施政報告》中提及，政府會加快落實《鐵路發展策略2014》當中的項目，包括東涌線延線、屯門南延線及北環線，並會在未來一年邀請港鐵展開詳細規劃及設計。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）以書面回覆質詢時表示，詳細規劃涉及一連串工作，當中包括公眾諮詢，相關程序料需時3至5年。

《施政報告》提到會加快落實《鐵路發展策略2014》的項目。（資料圖片）

民建聯立法會議員周浩鼎提出書面質詢，關注當局加快落實多條鐵路線項目的進度。陳帆以書面回覆指，《鐵路發展策略2014》中提及的七個新鐵路項目，港鐵已提交五個鐵路項目建議書，包括屯門南延線、北環線、東九龍線、東涌線延線及北港島線。

而未來一年將邀請港鐵盡快提交東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃及設計，惟此階段會涉及一連串工作，包括諮詢公眾及持分者意見、進行可行性研究、工地勘察、項目設計及進行環境影響評估等，同時政府及港鐵亦需處理新鐵路項目所涉及的技術問題，例如鐵路走線對附近居民、環境及生態的影響及所需紓緩措施等，料初步需時3至5年會完成相關規劃及設計。

運輸及房屋局局長陳帆回覆立法會議員書面質詢時，提及未來一年將邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃及設施，料相關程序初步需時三至五年。（資料圖片）

+ 3 + 2

另外，因應東涌人口增長，運輸署將持續密切監察區內各公共交通服務的運作及服務水平，以及乘客對公共交通服務的需求變化，適時將引入新服務或要求現有營辦商加強或優化服務，例如增加班次，以完善東涌的公共交通網絡，並提升整體效率及滿足乘客需求。而專營巴士公司亦會每年向運輸署提交「巴士路線計劃」，以完善地區的巴士服務。