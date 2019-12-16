港鐵就東涌線延線初步設計展開資格預審　預料2020年第一季招標

新一份《施政報告》再提到會加快落實多項鐵路計劃，邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線等三條路線，展開詳細規劃和設計，希望工程盡快動工。 港鐵近日東涌線延線的初步設計顧問合約刊登邀請資格預審，提到延線將改善東涌西及東涌東的交通，以滿足北大嶼山發展，及機場擴展計劃的需要。港鐵又提到，初步設計需準備環境影響評估、興建計劃、成本及收益；與政府部門聯繫，以符合法例所需；預備憲報安排。文件又提到，暫定2020年第一季招標，第二季批出合約。

翻查2014年公布的《鐵路發展策略2014》，東涌線延線是在現有的東涌站，向西延長1.5公里，於東涌西增設新鐵路站。（資料圖片）

政府於《鐵路發展策略2014》中，提到會計劃興建多條鐵路條，包括東涌線延線，惟一直被詬病進展緩慢。東涌線延線是在現有的東涌站，向西延長1.5公里，於東涌西增設新鐵路站。文件指，延線的落實時間，建議配合在東涌西地區建議的新發展，該處房屋發展的第一批居民，預料2024年遷入，故初步建議延線於2020年至2024年落實。

文件又提到，東涌新市鎮擴展研究建議增設東涌東站，由於該站涉及改動東涌線，故需詳細研究，以進一步確定其可行性。翻查資料，在2018年，時任港鐵行政總裁梁國權曾表示，已就東涌西延線，包括東涌東站，向政府提交建議書。

港鐵網頁的招標及合約公告，近日發出東涌綫延綫初步設計顧問合約的資格預審（港鐵網頁截圖）

港鐵網頁的招標及合約公告近日發出東涌綫延綫初步設計顧問合約的資格預審，當中提到位於北大嶼山的東涌線延線，是改善東涌西及東涌東的交通，連接至港鐵香港站，以滿足北大嶼山發展，及機場擴展計劃的需要。

內文提到，初步設計顧問需包括若干工作，包括準備環境影響評估、興建計劃、成本及收益；與政府部門聯繫，以符合法例所需；預備憲報安排；協助公眾諮詢。

東涌線延線於《鐵路發展策略2014》中的初步概念方案。（《鐵路發展策略2014》文件截圖）

資格預審提到，合約預料由土木及結構工程顧問帶領，並必需於香港有辦公室，而且之前有鐵路的初步設計經驗或展開可行性研究。內文又指，暫定2020年第一季招標，第二季批出合約，有意申請者，需於今年12月23日下午2時前向港鐵申請。

港鐵沙中線工程近年捲入醜聞，紅磡站涉剪短鋼筋，政府需召開獨立調查委員會調查，鐵路線最終亦延誤通車。涉事承建商禮頓亦因醜聞被罰「停賽」，不準承接政府工務工程15個月，但仍可接港鐵、機管局的工程。