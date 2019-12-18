房委會6幢工廈展開技術評估　去年底私人廠廈空置面積逾千萬呎

今年的施政報告，建議房委會研究重建旗下6幢工廈為公營房屋，涉及8,200個工廠單位。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）回應立法會議員吳永嘉書面質詢時，提及6個工廈項目已陸續展開技術評估，現階段未能提供重建方案的工程開支及單位數目。 截至2018年年底，全港私人廠廈總存量約為1641萬平方米，空置單位面積約100萬平方米，即相等於約1116.4萬呎。

運輸及房屋局局長陳帆回應立法會議員書面質詢時表示，房委會轄下六個工廈正陸續展開技術評估，現階段未能提供重建方案的工程開支及單位數目等詳細資料。（資料圖片）

工業界立法會議員吳永嘉提出書面質詢，關注重建房委會旗下的工廠大廈進度。陳帆表示6個工廠大廈位於工業區，須進行技術評估以決定能否改建為公營房屋，以及是否適合作住宅用途，並須根據《城市規劃條例》改劃土地用途。房委會已陸續展開研究，現階段未能提供重建方案的工程開支及單位數目等詳細資料。

至於涉及的六個房委會工廠大廈，總室內樓面面積約為20萬平方米。根據差餉物業估價署的資料，截至2018年年底，全港私人廠廈的總存量約為1641萬平方米，空置單位面積則約100萬平方米。