房委會轄下零售、工廈單位10月1日起租金減半　銀行、超市無得減

房委會轄下商業樓宇小組委員今（19日）通過，向房委會轄下零售和工廠大廈單位租戶提供百分之五十的租金減免，由10月1日起實施，為期六個月，與政府為轄下非住宅租戶提供的租金減免措施同期執行。

房委會發言人表示，租金寬減措施，將適用於所有在租金寬減期內仍然生效的合資格租約。若租約的免租期在租金寬減期內，該段期間不會享有是次租金減免。房委會預計，有關寬減措施可惠及約2,400個零售和3,300個工廠大廈單位租戶。

發言人又指出，由於措施旨在支援中小企業，因此超級市場、超級廣場和銀行（包括自動櫃員機）租戶並不適用。同時，亦不適用於出租予政府或其他公共機構的單位、議員辦事處、電訊裝置、教育機構、儲物室、承辦商辦公室等；而以優惠租金出租的單位及臨時租賃如推廣場地、流動設施等。

另外，因應特別租金寬減措施，房委會轄下個別零售及工廠單位租金的恆常租金檢討，將延遲至為期六個月的租金寬減措施完結後才進行。

料少收約3.3億元租金收入

財政司司長於8月15日宣布一系列紓困措施，以撐企業（尤其是中小企）、保就業，以及減輕市民的生活負擔，以應對極具挑戰的內外經濟環境，其中一項措施是減免政府轄下非住宅租戶租金，房委會是次租金寬減安排與政府的措施一致，而房委會因而少收的租金收入估計約為3.3億元。