廉署控四人涉嫌以虛假報價單　詐騙奧比斯批出逾650萬元訂單

廉政公署今（18日）落案起訴一個非政府機構兩名前僱員及兩名服務供應商，控告他們涉嫌以虛假報價單，詐騙奧比斯批出總值逾650萬元的印刷及設計訂單。被告將於本周五（20日）在觀塘裁判法院答辯。奧比斯在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告李子超（54歲）是Project Orbis International, Inc（奧比斯）特別項目組前總監；林兆基（57歲）是奧比斯特別項目組前高級發展經理；吳達明（61歲）是迅朗印刷公司（迅朗印刷）東主；及關嘉華（45）歲，創意源流東主。四名被告被控共六項罪名，即兩項串謀欺詐，違反普通法；三項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條；及一項管有虛假文書，違反《刑事罪行條例》第75（1）條。



廉署早前接獲奧比斯轉介的貪污投訴，調查後揭發上述發生於2013年1月至2018年5月的罪行。其中一項涉及李子超及吳達明的串謀控罪，指他們涉嫌一同串謀詐騙奧比斯，不誠實地偽稱兩家為迅朗印刷競爭對手的印刷公司，均提出以較高價錢向奧比斯提供多個項目的印刷物品，誘使奧比斯把該些印刷訂單判授予迅朗印刷。

廉政公署落案起訴一個非政府機構兩名前僱員及兩名服務供應商，控告他們涉嫌以虛假報價單。（資料圖片）

另一項涉林兆基及關嘉華的串謀控罪，指他們涉嫌一同串謀詐騙奧比斯，不誠實地偽稱兩家為創意源流競爭對手的設計公司，均提出以較高價錢向奧比斯提供多個項目的設計服務，誘使奧比斯把該些設計訂單判授予創意源流。



此外，林兆基又於2013年10月至2015年10月期間，進行了三次採購工作為三個設計項目揀選供應商，項目總值共逾十四萬元。另外三項相關控罪，指林兆基用六份看似由另外三家設計公司發出的報價單，意圖誘使奧比斯接受它們為真的。

