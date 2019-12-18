長策揭不適切居所住戶再增2.4%　公屋聯會質疑調低目標玩弄數字

運輸及房屋局今日（18日）發表《長遠房屋策略》2019周年進度報告，公布未來10年總房屋供應目標總數為43萬單位，較去年減2萬個單位。運房局局長陳帆表示，目標下調因預期未來新增住戶數目會下降。惟根據資料，其中一項參考數據「居住環境欠佳的住戶」數目為11.91萬個，較去年增加2500個，其中居住在僭建物的住戶更較去年增加400個。 公屋聯會總幹事招國偉表示，不少住舊式屋邨的住戶對重建需求大，加上公屋輪候公屋輪候時間長，不明白當局為何要下調供應目標，質疑政府「玩弄數字」。

陳帆指，下調未來供應目標是因為預測新增住戶數目下調。(余俊亮攝)

陳帆指由於預期未來新增住戶數目會下降，故調低本港未來10年總房屋供應目標。他否認是「造數」，認為報告中已分析未來10年的住屋需求量，續指需求是每年延展計算，當中包括計算三項需求因素未來新增住戶數目、居住於不適切居所的人數，以及受重建項目影響的住戶人數，重申數字每年會再作計算，並按市場情況改變，因應需要調整供應目標。

僭建物住戶增400個

根據報告，其中居住於不適切居所的人數中，當局估算住戶數目為11.91萬個，較去年的11.66萬個增加2500個，上升2.14%。當中居住於臨時構築物的單位的住戶數目為2.12萬個，較去年的2.08萬個增加400個，另有5,600戶居住於非住宅大廈、5800戶與其他住戶共居，以及8.65萬個居於俗稱「劏房」的分間樓宇單位的住戶。

香港社區組織協對香港房屋問題仍未見改善，感「十分遺憾」。協會又比較去年及今年報告，發現「受重建影響的住戶」及「居住環境欠佳的住戶」數字同樣有增加，只是其升幅被「淨增長」下跌所抵銷。最終，造成「需求」下跌的現象。現時公私營比例單位為70：30，故由於上述數字下跌，導致公屋需求量由去年的31.5萬跌至今年的30.1萬，整個公營房屋土地缺口自然被收窄。

社協：公營房局缺口是「鐵一般事實」

社協指事實上，居住環境欠佳的住戶由去年11.66萬戶增加至今年11.91萬戶，顯示上升趨勢持續，而輪候公屋數目仍然達26萬宗，仍未計算未來新增公屋申請，但今次報告反而顯示未來十年房屋需求量及供應量皆下跌。社協表示明白報告內容牽涉不少數字推算，不能保證準確。惟現時公營房屋出現缺口仍是「鐵一般的事實」，香港居住問題嚴重也同樣是「鐵一般的事實」。

公屋聯會總幹事招國偉表示，目前居住於舊屋邨的住戶，對重建需求大，加上目前公屋輪候時間長，不明白當局為何仍要調低目標。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉表示，「諗唔明」為何要調低總房屋供應目標，因為即使未來新增住戶數目下降，惟目前居住於舊屋邨的住戶，對重建需求大，加上目前公屋輪候時間長，不明白當局為何仍要調低目標，質疑政府「玩弄數字」。公屋聯會亦對報告感「極度失望」，續指今次報告屬首份《長策》的首五個年度，至今《長策》中的公營房屋供應年年都未能達標，令人失望。

公屋聯會綜合分析首五年的《長策》公營房屋供應目標，已有約5萬個單位的欠帳。而根據公營房屋建設計劃資料，在2019/20 至2023/24 的五年期間，預測公營房屋的建屋量仍未能達《長策》目標，會有約4萬間單位的欠帳，估計自2015/16 至2024/25 年的首個《長策》十年，公營房屋實質供應會較《長策》建議的目標，約有10 萬或逾10 萬個單位的欠帳。聯會直批對政府在首個《長策》的後五年能夠追回落後「不抱期望」。

立法會房屋事務委員會副主席、民主黨立法會議員尹兆堅批評政府「為咗條數好睇，打腫面充肥仔」，事實上未來10年仍欠缺2.9萬個單位，長策仍是負數，不明白陳帆局長為何表現可喜。（資料圖片）

立法會房屋事務委員會副主席、民主黨立法會議員尹兆堅認為，政府視長策數字為「數字遊戲」，報喜不報憂，有「篤數」之嫌。他批評政府「為咗條數好睇，打腫面充肥仔」，事實上未來10年仍欠缺2.9萬個單位，長策仍是負數，不明白陳帆局長為何表現可喜。

尹：政府「虛擬的樂觀」

尹兆堅指，未來五年期公營房屋預期建屋量為10.07萬個單位，較上年下跌100個單位，預期建屋量不升反跌，認為政府估算未來十年期公營房屋總建屋量可額外增加2.4萬個單位，是「虛擬的樂觀」，因有關估算建基於所有爭議性項目的提早完成，如填海、新發展區及改劃土地等 ，而按照過去政府經常不達標的往績，認為未來房屋供應仍然嚴峻，難言樂觀。

他續指，住戶數目淨增長下跌所帶來房屋需求減少只是數字估算，因為未來家庭住戶數目的多寡取決於各種因素，其中與樓宇的可負擔程度和房屋供應量有互維關係。正因現時樓價高企，不少人需與父母家人同住，搬出自住的能力和意慾較低，亦是造成住戶數增長減少原因，長策供應應差距減少與房屋戶數需求量的減少，可能變成了循環謬論之虞。

民建聯立法會議員柯創盛認為有關報告既無增加土地供應，房屋供應數目不增反減，感「極度失望」。（資料圖片）

民建聯立法會議員柯創盛認為有關報告既無增加土地供應，房屋供應數目不增反減，感「極度失望」，批評政府已忘記《長遠房屋策略》的初心。他續言公屋輪候時間遠遠超過3年的目標，樓價上升，年青人「租不起也買不起」，質疑調低房屋供應目標，是否「自欺欺人」。