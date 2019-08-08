2020/21年公屋建設量僅6,100伙　未來5年長策目標尚欠5.7萬單位

房委會今日（8日）更新最新的公營房屋建設計劃，預料2020/21年的公屋建設量，由早前預測的1.24萬伙，急跌至僅得6,100伙。而2022/23年度的公營房屋供應量會回升，但仍只得2.34萬伙，與長策目標每年3.15萬伙相比，繼續不達標。 此外，連計房協的可供應單位，在2019/20至2023/24年，預料未來五年的公營房屋落成量只有約10萬伙，較目標仍欠5.74萬伙。

房委會今日更新最新的公營房屋建設計劃數字，預料2022/23年度的公營房屋建設量只有2.34萬伙，與長策每年3.15萬伙目標相比，該年繼續不達標。（資料圖片）

根據房委會最新資料，未來5年房委會的公營房建設量為9.48萬伙，連同房協建設約5300伙，即合共建設量為10萬伙。值得注意是，2020/21年度的公屋/綠置居建設量，僅得6100伙，較早前預計的12400伙，大跌近半。

不過，房委會預測2021/22年度的建設量達20700伙，較過去預測的14400伙增約6000伙，相信是將上一年度的預測落成量，調撥至下一年度。

而最新公布的2023/24年度預測建設量，公屋為17800伙，資助出售房屋則有5600伙，連同房協於同一年度亦有逾2400伙公營房屋，該年度公營房屋建設量為25,900伙，是未來5年最多建設量的一個年度。不過，與長策定下每年目標3.15萬個公營房屋單位相比，當局仍要「追落後」。

五年尚欠5.74萬伙公營房屋

若連計房協可提供的出租及資助出售單位，未來在五年，預料公營房屋的落成量只有約10萬伙，與長策每年的公營房屋供應目標相比，仍欠缺5.74萬伙。