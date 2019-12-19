七旬教授文理皆通不言休　創業研新範疇　籲年輕人把握機會

港府近年增撥資源希望吸引市民投身科研，但對73歲浸大物理系客席教授張大健而言，追求學問、勇於主動研究，其實更重要。張大健是拿了政府資助投身科研界的其中一人，他創立的科創公司「步固」（Booguu Company），其中一個發明「便攜式步態分析儀」料於明年可在港的醫療機構中廣泛使用，評估長者跌倒風險。 張大健本身以學術性研究為主，如研究海浪能源，但數年前他回港探親時忽發奇想，開始「貼地」研究，數年間先後在國際及大灣區的發明賽中得獎。本港過去半年社會及經濟不穩，他勉勵年輕人應把握機會，鑽研自己想到又有能力完成的事。

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張大健為小巴「把脈」及「便攜式步態分析儀」的研究，均在今年的「亞洲發明展覽會一香港」中獲獎。他訪問時沒重提自己數十年來發表的論文屢獲國際認可，部分研究更獲專利，亦沒分享自己兩年前在知名日內瓦國際發明展奪獎一事，反而分享自己中途轉換跑道的緣由。

六十年代來港 由不懂英文走至美國升學做學者

他說，六十多年前教育並不普及，在內地蘇州出生，六十年代中期來港讀書，當時他不懂英文，幸獲中文中學麗澤中學給予試讀機會，之後才有機會轉到美國升學、成為學者，再埋首不同的研究項目。

之前回港陪伴父親，他回望數十年的研究生涯，多集中學術性研究，如海浪能源、磁鐵發電、上太空的儀器等，有感研究對普羅大眾影響不大，不想留有遺憾，故在六十多歲時重新出發，開展與以往研究不相關，暨「貼地」又實用的研究。他笑言說，自己的記憶力比從前更好，現時目標是完成「便攜式步態分析儀」的研究：「由第一日開始，一直參與到完成為止！」

回望過去，以前經常做到某階段就停，但今次是一個機會，可以有始有終（all the way），做到我不想做為止，我跟了太太說，還要做多花十年！ 浸大物理系客席教授張大健

原以為張大健活到老，心不老，退休後勇於創立科創公司，開展未接觸過的研究範疇，是受美國學術氛圍影響。但他說，父親才是關鍵人物。原來其父從不強迫子女溫習，只愛出題讓子女自由發掘探索，培養他們自行學習研究，且至老不止：「以前每年回港探爸爸，都要將該年的題目濃縮成一小時內容進行匯報！」他感激父親教導，又形容父親的學習態度深深影響了他：「父親的方法與傳統中國教育是有些分別，我猜是有些基因影響，我也很好奇，什麼事都想研究、想知道！」

二哥是「收租王」 大哥是銀行家

談起兄弟姊妹，他笑著分享，聚在一起進行常識問答、著作問答的習慣數十年不變：「《水滸傳》說角色、花名、故事，誰接不下去就輸！他們現在很不錯，二哥是張大朋（即知名股票和物業投資者「美孚收租王」）、三哥張大正是新加坡的銀行家，五弟張大海跟我一起在美國做研究，大家姐張大羽是做生意的，現在她常打來提我天冷穿衣，哈哈！」

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談起兄弟姊妹，他笑著分享，聚在玩常識問答的習慣數十年不變：「他們現在很不錯，二哥是張大朋（即知名股票和物業投資者「美孚收租王」）、三哥張大正是新加坡的銀行家，五弟張大海跟我一起在美國做研究，大家姐張大羽是做生意的，現在她好像變了媽媽般，常打來提我天冷穿衣，哈哈！」

至於愛好？他說自己愛摺紙，更即場摺出一個懂得「打關斗」的紙玩意，又邀請在場記者、公關合作，拼出一個有雙重星形的飛碟。摺紙年資多達六十多年的他形容，摺紙是娛樂，更是訓練腦筋的好方法，初時看書練習，之後就憑空思考如何摺出不同物件，他邊展示以港幣20元摺出的立體兔子，邊說：「數年前要給利市兔年出生的小朋友，思考了數小時，第二次就成功摺出兔子！」現時長居美國的他，閒時更愛帶著孫兒種植，以遊戲分享物理及數學概念，「在花園尋寶、玩遊戲，總比看電視好了！」

反修例風波持續逾半年，社會及經濟不穩，張大健直言對目前情況感難過，但勉勵年輕人把握機會，鑽研自己想到又有能力完成的事：「機會到處都是，每人都會有機會，分別在於你能否抓住機會，是要靠自己」。