七旬教授兩「貼地」研究獲獎　為小巴體檢　步態儀測長者跌倒風險

現年73歲的浸會大學物理系客席教授張大健，其數十載研究生涯均在集中在一般人不會接觸的領域，如海浪能源、磁鐵發電等，故他希望設計出簡單、「貼地」的發明貢獻社會，如坐小巴時為小巴「把脈」，憑小巴震動情況估計車輛性能，以便及早維修車輛；另與團隊花數年時間，成功研發出僅重約32克的、貌似皮帶的「便攜式步態分析儀」，使用者只需做簡單運動，便可在五分鐘內得悉自己的跌倒風險。 「便攜式步態分析儀」兩年前在日內瓦國際發明展奪獎後，團隊持續改進，已供接近一千名長者試用，本月再在本地發明賽「亞洲發明展覽會一香港」中獲金獎及最高榮譽獎，而小巴的研究亦在同一賽事中獲銀獎。團隊希望發明可在2020年將「便攜式步態分析儀」售予本港非牟利團體及政府組織，令更多長者可受惠。

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防跌倒分析儀 縮小至皮帶外觀

香港人口老化，時有長者跌倒受傷，甚至死亡。衞生署數據顯示，65歲或以上社區居住長者中，每年每五人就有一人跌倒，其中七成半人受傷，包括頭部創傷和骨折。現年73歲的浸大物理系客席教授張大健指，留意到本港長者平均五人有一人跌倒，美國每三名長者中，更有一人因跌倒而亡，他指，考慮到「三高」（即高血壓、高膽固醇及高血糖）有數據可量度，惟跌倒風險沒有，而他數十載的研究生涯中，工作都與日常拉不上關係，「其中七年，我就是在研究海浪！」故2011年回港時，希望能研究出簡單又能幫助人的發明。

他與團隊努力下，發明了「便攜式步態分析儀」，協助識別足部問題或平衡情況，減低長者跌倒風險。該發明早在2017年第45屆日內瓦國際發明展取得多項大獎。事隔兩年，團隊將太陽眼鏡盒頗大的儀器，縮小至猶如布皮帶的外觀，重量由約200克減至約32克。使用者只需將儀器繫在腰間，並進行站立、步行及重覆起立，微型加速感應器便會記錄使用者在靜態及步態狀況下的步幅、左右腳落地時間等動作數據，從而得出使用者的步行表現、下肢力量，視覺及身體協調能力等。

浸大物理系客席教授張大健及其團隊發明的「便攜式步態分析儀」，在本地發明賽「亞洲發明展覽會一香港」中獲金獎及最高榮譽獎。（鄧穎琳攝）

而計算方法亦由以往人手處理，改為經雲端運算和分析數據，評估報告在五分鐘內可在手機應用程式閱覽，比以往一個多小時快得多。報告以紅、黃、綠三級顯示使用者跌倒風險，其中紅色為最高風險，報告同時可反映出使用者視覺、大腦訊號傳遞、下肢力量及步態協調等情況。有關研究已在港被逾千人試用，包括房協長者安居資源中心、私營機構等。

張大健指，準確率與傳統檢測方法相若，更比傳統在特別地毯行走方便及快捷，比肉眼觀測更易識別出早期跌倒風險，提高使用者及家屬警覺，方便及早治療或矯正，來有客觀數據對比治療前後的成效。而有關發明除了在香港，亦會在美國及台灣試用，包括與台北榮民總醫院進行學術性合作，將發明應用在識別長短腳病人身上。

在「第二屆亞洲發明展覽會 - 香港」中，張大健另一研究「內燃發動機性能的診斷」亦獲銀獎。張大健指，2011年從美國回港探親坐小巴，發現小巴震動情況可以該車的性能，故他收集數據，為小巴「把脈」，提醒車主及早維修車輛，避免行車安全。



他憶述，當年回港陪伴父親時當客席教授，處於「四無」狀態：「我無實驗室、無研究主題、無學生、無經費」，但又想做研究，受蘋果手機的螢幕會旋轉啟發，他坐小巴時觀察及紀錄小巴的震動情況，研究出車輛震動與性能損耗的關係：「坐了很多次、坐了好多架小巴，每次都坐同一個位，過了半年，我有很多數據，有一日我跟司機說車快壞了，一星期後真的要維修。」他笑指，為小巴「把脈」成功後，他亦有在大型巴士實測，了解震動頻率、形式與車輛性能間的關係後，便暫停了研究。



活到老，求學問的心仍然不止，他透露，與父親的教育方法有關。（有興趣了解的讀者，可看另一篇報導。）