【逃犯條例】保安員稱幫人帶開山刀斧頭　官指武器具殺傷力囚1年

9月21日元朗有大批市民聚集，發生警民衝突。一名男保安被搜出背包藏有斧頭、開山刀等，他早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯方今（19日）求情指，稟性純良的被告，一時愚蠢幫人帶走武器才犯罪。惟署理主任裁判官張潔宜質疑說法真偽，並指當時示威者已開始投擲汽油彈，警方是在衝突現場檢取該些體積大、殺傷力強的武器。她認為案情嚴重，判被告即時入獄一年。

被告劉嘉駿在屯門法院，承認元朗衝突期間藏短劍、斧頭、軍刀及開山刀等，被判囚一年。(資料圖片)

被告並藏有斧頭短劍及軍刀

被告劉嘉駿(25歲，報稱保安員）承認今年9月21日在元朗鳳琴街金龍樓地下，藏有一把短劍、一把斧頭、一把軍刀及一把開山刀。

求情自認魯莽愚蠢

辯方求情稱背景報告非常正面，指被告是奉公守法、有承擔的年青人。她續道，被告因一時愚蠢、魯莽助人才會犯案，從沒打算以武器傷人或破壞財物。被告沒有想清楚隨之而來的法律責任，但願意承擔後果，感化官亦覺他合作及深切後悔。

家人指被告單純內向

被告的母親在求情信形容被告單純內向，事件對家庭造成很大打擊。其師長也撰信指他稟性純良、熱心服務，是一名好學生。辯方再補充，被告的家庭依賴其收入，但他經過此案後難以再任保安，被告就案件付上沉重代價。

官對被告說法存疑

張官判刑時指，雖然辯方表示武器上沒有被告的指紋，但物主可戴上手套以防留下痕跡。她不排除被告是受人所託帶走物品，但同時質疑這是否屬實。

不能忽略武器可帶來的風險

張官又指，示威者攜帶該些武器，唯一的合理推論是他們會於有需要時使用；而當時的示威者訴諸武力，已開始投擲汽油彈。即使案中無證據顯示有人曾使用涉案武器，但不可忽略當中風險。

張官形容案中的武器體積大、刀鋒銳利，可致傷亡。她強調警方是於衝突現場檢取該些物品，案情極為嚴重。被告認罪按例獲減三分之一刑期，並因有穩定工作及良好品格而再獲減刑2個月，最終須入獄12個月。

控方欲取被告背景報告被拒

控方申請索取背景報告副本，遭辯方質疑目的。控方解釋會以此了解量刑，張官表示剛才已說明被告因捐款、將大部份收入用作家用等等而獲減刑，故拒絕控方的申請。

案件編號：TMCC1895/2019