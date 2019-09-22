【9.21元朗示威】大馬路催淚煙瀰漫　含淚打邊爐　店員戴面罩

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件兩個月，有市民發起周六晚（21日）到元朗西鐵站進行靜坐活動，惟因港鐵下午3時起關閉元朗站，大批市民到形點商場內聚集。其後有示威者於朗日路堵路縱火，引發一輪警民衝突，警方於大馬路及鳳攸北街展開推進。至晚上11時許，防暴警於大馬路後退其間，大批市民跟隨指罵，在場人士未有衝擊行為下，警方突然舉起黑旗警告，並多度施放催淚彈。催淚煙飄至元朗大馬路的食肆、店舖，海南雞店內，有人戴上防毒臉具；倒是街頭打邊爐的漢子最豁達，在烽煙中流過淚，當煙霧一散，就繼續煲煙、喝啤酒，談笑風生。

警方晚上11時許於大馬路多次展放催淚彈。（鄭子峰攝）

警方於施放催淚彈後持續後退，現場白煙瀰漫，在食肆、店舖林立的元朗大馬路，在場人士大叫樓上「關窗」，惟催淚煙波及大馬路兩旁店舖，包括食肆及便利店，當時便利店已關門，一名男經理於店內執貨；有正於食肆門外打邊爐的數名男食客咳嗽不停要用紙巾拭面，催淚煙終於散去，當記者上前詢問時他們表示「無問題！」，並繼續猜枚及喝酒，談笑風生。

海南雞飯店員戴面罩工作

另外一間海南雞飯店，店內兩名職員戴上防毒面具工作，鄰店職員表示當時催淚煙直接攻入店舖，無路可退「差啲斷氣」，只能躲於廁所暫避，職員指店內食物都需要報銷，從未遇過這種情況，下次如再到類似示威「即刻拉閘走人」。