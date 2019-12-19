范鴻齡冀探討放寬海外醫生　仿新加坡免試要小心：涉很多集團利益

公立醫院醫護人員流失率難以止血，醫院管理局主席范鴻齡（19日）今日出席醫管局大會後表示，已通過成立「持續發展專責小組」，重點之一是探討挽留人手策略。他又稱，小組日後亦會研究放寬海外醫生來港工作的事宜，惟強調應優先培訓本地醫生，增加醫科學額。對於有議員倡議仿效新加坡以免試形式引入海外醫生，范鴻齡回應稱，「涉及很多集團的利益，需要小心處理。」

范鴻齡（右）以主席身份主持醫管局大會會議。圖左為醫管局行政總裁高拔陞。（李澤彤攝）

范鴻齡今日首度以主席身份主持醫管局大會會議，提到成立的專責小組，會跟進多個可影響醫管局持續發展的問題，小組會優先檢視挽留人手策略、專科門診首次求診輪候時間的管理策略、發展智慧醫院策略。包括范鴻齡在內，現時已共有17名大會成員參與小組工作。對於為何沒有前線醫護人員在小組，范鴻齡稱是因為他們已忙於診症工作，「（醫護集會）說行政太複雜，前線開太多會，所以沒有邀請」，他強調每個議題經小組及管理層商討後，必定會諮詢前線人員及工會。他期望可以「成熟一項推一項」，就小組工作未有進度時間表。

放寬專科培訓門檻？高拔陞指沒有更改時間表

醫管局過去透過聘請非本地培訓（下稱海外醫生）的有限度註冊醫生，以紓緩人手短缺問題，惟人數一直不多，近月更有17名原本獲聘的海外醫生「打退堂鼓」不來港。

香港醫學專科學院本月透露，將計劃放寬專科培訓門檻予新畢業或沒有完成專科中期試的海外醫生，以增加他們來港的吸引力。被問到醫管局會否更改招聘門檻及推出措施予海外醫生受訓，醫管局行政總裁高拔陞今日表示，「如果做到是多贏局面」，因現時海外醫生沒有培訓機會，吸引力會減低，惟他認為要小心留意人力資源變化，包括醫管局本身人手流失數目、培訓導師數目而決定。高又稱，目前就更改醫生專科培訓的條件、招聘條款沒有時間表。

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（海外醫生來港）唔使考試，實際上因為影響好多香港青年長遠嘅發展，政治上因為涉及好多集團嘅利益，我覺得要小心處理。 醫管局主席范鴻齡

海外醫生唔使考試要小心處理 涉及很多集團的利益

范鴻齡亦說，專責小組長遠會探討放寬海外醫生的事宜，但需要很多辯論，會押後處理，「因為聘請也不踴躍，現時做的成績也不好」。他認為應該增加本港兩個醫學院的醫科生名額，「多啲香港醫生先，自己做曬後，先去輸入海外醫生。」他指出，應該保護執業醫生及使用服務的市民，確保醫療服務要有一定水準。

新加坡目前以免試形式引入指定院校畢業的海外醫生，而香港則規定海外醫生如要在港正式註冊及自由執業，必須通過執業資格試，否則只能以「有限度註冊醫生」身份在公立醫院或指定機構工作，並每3年續約。范鴻齡未明言會否仿效新加坡做法，又形容此做法牽涉很多利益集團：「全世界好少地方，我諗新加坡係唯一例外，可以唔使考試......呢件事無論從實際上，因為影響好多香港青年長遠嘅發展，定係政治上，因為涉及好多集團嘅利益，我覺得要小心處理。」