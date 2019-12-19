【冬季流感】近九成內科爆滿　明愛醫院連續8天佔用率「奪冠」

近日本港氣溫反覆，時冷時熱，不少人因病而到公立醫院求診，入院人數更迫爆內科病房。醫院管理局公布昨天（18日）的服務數據，指有5,988人次到急症室求診，16間有內科病房的公立醫院之中，14間都已爆滿，即87.5%的公院內科都迫爆，當中有5間內科病房佔用率更加高於120%，最高的是仍然是明愛醫院，佔用率達132%，是連續8天在16間公院之中排名「榜首」。

冬季流感季節期間，公立醫院急症室求診人數一般較多。 （資料圖片／余俊亮攝）

醫管局數據顯示，昨日（18日）急症室有5988求診人次，較前一日（17日）的6309略少321人次，其中經急症室轉入內科的人次達1,056人次，比前一日稍低。

而昨天16間公立醫院的內科病床整體佔用率是115%，87.5%的內科都爆滿，即有14間公院內科佔用率超過100%，當中有5間內科病房佔用率更加高於120%，最高的是仍然是明愛醫院，佔用率達132%，是連續8天在16間公院之中排名「榜首」，而排名第二的是將軍澳醫院，佔用率有126%，伊利沙伯醫院及博愛醫院就以124%並列第三。

兒科方面，整體病床佔用率是76%，其中屯門醫院以102%「奪冠」。

在今天下午4時，博愛醫院急症室輪候時間超過5小時，是全港最長。

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