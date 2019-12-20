房協暫緩檢討加租　20條屋邨租金凍結至明年9月底

香港房屋協會今日（20日）公布，考慮到目前經濟環境，房協執行委員會決定暫緩轄下20條出租屋邨2020至2022年的租金檢討，目前的租金水平將維持至明年9月30日。 房協行政總裁黃傑龍表示，按目前的租金水平，今年仍然錄得虧損，但因應當前的經濟環境，房協願意與屋邨租戶共渡時艱。房協明年將因應最新情況作出檢討。

原定明年4月起調整租金

房協執行委員會決定，考慮到本港目前的經濟狀況，決定暫緩轄下出租屋邨2020至2022年的租金檢討，目前的租金水平將維持至明年9月30日。現行機制下，房協轄下屋邨一般每兩年進行一次租金檢討，2020至2022年的租金原定於明年4月1日開始實施。

行政總裁黃傑龍：出租屋邨賬目仍續有赤字

房協行政總裁黃傑龍指出，房協作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，租金釐定及檢討主要以屋邨營運成本作為主要考慮因素。按目前的租金水平，今年的營運賬目仍然錄得虧損，但因應當前的經濟環境，房協願意與屋邨租戶共渡時艱。

黃傑龍稱，房協會密切留意香港的經濟狀況及租戶的負擔能力，明年將因應最新情況作出檢討。

現時房協轄下有20條出租屋邨共有32,000多個單位，居民人數約83,000人。

公屋聯會歡迎房協凍租 促房委會跟隨

公屋聯會對房協的凍租措施表示歡迎，指措施將惠及房協轄下3.2萬戶居民。

聯會同時關注到房委會亦將於2020年進行每年兩一度的公屋租金檢討，由於租金調整受《房屋條例》的法例規定，預期因過去兩年來香港經濟持續向好，估計按「可加可減」機制下，房委會須加租，難以凍結租金上調。

聯會期望政府除於新一年度的《財政預算案》中，推出為公屋租戶再代繳一個月租金的優惠措施外，也期望房委會為轄下約80萬租戶提供免租措施，以抵銷加租帶來的經濟負擔，與民共渡時艱。