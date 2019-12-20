【冬至】局勢緩和市民買活雞做節　價格銷量齊升一成　果籃生意差

常言「做冬大過年」，星期日（22日）便是冬至，傳統上，一家人除了會聚在一起吃飯，還會送禮給別人。有活雞檔檔主表示今年冬至的活雞價格較去年上升一成，但市民仍然想過節吃好一點，銷量同樣升一成。不過有果籃店主就說，因為社會事件和經濟環境影響，生意額下跌兩成半。

玲姐表示活雞價格上升1成，但客人都不太介意。（王珮殷攝）

活雞價格升一成 客人不在意價格

九龍城雞檔檔主玲姐表示，因為冬至氣氛濃厚，市民會買活雞回家拜祭和下廚，客人通常會早一兩日預訂新鮮雞。玲姐亦表示，不少客人家中有十多人，便懶得自己在家煮食慶祝冬至，多了出外用膳，導致少了客源，雖然如此，今年市道與往年差不多，今日生意額就多了一成。

活雞價格比去年亦貴了一成，最細的活雞要180元1隻，玲姐說多數客人都覺得價格升幅可以接受，「客人不會問幾錢斤，最緊要有一隻新鮮雞。」

陳錦輝表示果籃生意額下跌2成半，市道受社會事件影響。（王珮殷攝）

果籃降價 生意額仍跌兩成半

專營果籃的店主陳錦輝則表示，生意額下跌約兩成半，最受歡迎的果籃大約800至1,000元，比往年的價格低。這類型的果籃主要以日本生果為主，如士多啤梨及蜜瓜。

陳先生表示果籃以往較受歡迎，但可能今年冬至的時間較接近農曆新年，不少客人希望留待新年才贈送果籃。加上近期社會比較動盪，經濟市道較差，令客人預算減少，甚至選擇不送果籃，所以現在生意額比往年差。但他表示這幾個禮拜的生意額已經比11月尾及12月頭好，多了客人願意消費。