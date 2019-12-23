海洋公園耗資億元推新夜間項目「光影盛夜」　冀拓年輕人客源

海洋公園自去年暫停夜間表演後，入口附近人工湖一直以圍板封起。園方表示，將於明年1月10日起推出全新夜間娛樂活動，包括結合舞蹈及雜耍的多媒體匯演，以及穿梭香港為主題的光影表演，項目共耗資逾億港元，為園方歷年來投資最大的單一項目。海洋公園又希望新項目可為公園拓闊年輕人客源，有信心可吸引更多市民及旅客到訪。

「光影盛夜」籌備逾兩年 20多名演員演出

海洋公園自去年11月「雙龍奇緣」暫停後，一直未有夜間表演。海洋公園演藝節目總監歐陽綺華表示，園方一直想帶新表演予訪客觀賞，尤其是多媒體表演。因此園方籌備逾兩年耗資九位數字，推出夜間娛樂活動「光影盛夜」，當中包括融合大型光雕投影與噴火、激光等特效的大型匯演「光影頌」。表演利用重新設計的人工湖作舞台，並有20多名演員表演雜技及舞蹈等。

項目亦有光影表演「光影都會」，霓虹燈、茶餐廳及粵劇等富有香港特色的片段會投射到人工湖及「海洋奇觀」的蛋形建築物上。項目活動於晚上7時開始，一直至約晚上10時，期間動物設施、機動遊戲等會關閉。

海洋公園委託Moment Factory籌備「光影盛夜」項目。左起：歐陽綺華、Michel Granger、Melissa Weigel。（盧翊銘攝）

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預料項目最少會保留五年 望吸引年輕人

歐陽綺華指，「光影盛夜」項目會於明年1月10日推出，為明年園方「重頭戲」。她又透露全園上下都十分期待，「內部都當開一個新景點咁」。歐陽綺華希望項目可吸引更多20至30多歲的年輕人到訪，預料項目最少會保留5年，會再視乎公園發展、客人喜好而再決定。

另外，圍封10個月的人工湖亦完成改裝重開，重新設計的人工湖新建噴泉。負責項目的加拿大公司Moment Factory創意總監Melissa Weigel及節目總監Michel Granger表示，因人工湖在夜晚才會變成舞台，故設計時希望將人工湖融合環境，日間就不會阻礙到景觀。

圍封10個月的人工湖亦完成改裝重開，重新設計的人工湖新建噴泉等。（黃金棋攝）

Melissa又憶述在整個項目中，最大挑戰是要所有事情都可配合及同步，包括小至表演者穿的鞋子；大至海洋奇觀建築物的投影。歐陽綺華舉例指，海洋奇觀蛋形建築物因是藍色，故投影在上面有困難。團隊尋找半年才覓到薄膜解決問題，但要以人手貼上，整個過程已花費7位數字。

歐陽綺華又提醒，入園觀賞表演人士「一定要留到最後」，屆時會出現十分絢麗的許願樹。