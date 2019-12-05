海洋公園聖誕開新機動遊戲「龍捲風」　推香港居民優惠門票七折

反修例風波引發連場衝突，連帶主題公園亦受影響。海洋公園宣布，明日（7日）起至2020年1月5日期間，再度推出香港居民專享「孖住冬日優惠」二人同行門票，兩位成人入場只需港幣700元，兩位小童則為港幣350元，門票優惠達七折。 此外，全新機動遊戲「狂野龍捲風」將於12月20日推出，風車式旋轉巨型鋼臂配合自轉式座椅，以三個不同角度進行4G重力極速旋轉。海洋公園管理及演藝執行總監吳守堅透露，開設新機動遊戲能夠讓遊客體驗到極速快感，未來亦可因應遊客反應再調較速度。

機動遊戲「狂野龍捲風」將於12月20日推出。(梁煥敏攝)

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門票七折 一家四口總入場費$1050

海洋公園明日（7日）起至2020年1月5日期間，再度推出香港居民專享「孖住冬日優惠」二人同行門票，望能引起港人再度外出玩樂，優惠高達7折，兩位成人只需港幣700元，即350元一位（門票原價為498元一張），兩位小童則為港幣350元，即每位175元一位（門票原價為249元一張），一家四口入場價為1050元。

此外，園方亦將於12月20日推出機動遊戲「狂野龍捲風」，這個設於山上的遊戲會以水龍捲為設計背景，風車式旋轉巨型鋼臂配合自轉式座椅，以三個不同角度進行4G重力極速旋轉，擺動強力。同時設有前香港天文台助理台長梁榮武以生動有趣的方式講解水龍捲氣象的短片，於等候區亦有活動推出加強遊客吸引力，以及下載「狂野龍捲風AR」手機應用程式，與虛擬水龍捲自拍及參與小遊戲經歷不一樣的遊樂體驗。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅透露，遊戲能夠體驗到極速快感，但擔心遊人安全及承受能力等原因，暫時將其速度調較為「二級」，將來有人感到「速度不足」可以再作調較，最高速度為「五級」。

前香港天文台助理台長梁榮武講解水龍捲氣象的短片切於等候區。(梁煥敏攝)

吳守堅表示，遊戲已獲機電工程署審批，亦曾多次測試，相信有絕對安全。他又表示，項目造價達八位數字。記者試玩後發現，其速度不算太快，但拍攝時由於天雨關係，加上氣溫急降有點狼狽。

明日（7日）起至2020年1月1日，公園亦舉行「海洋公園聖誕全城HO HO HO」，會有多個幻彩打卡熱點及聖誕主題美食。另外，公園於明年1月10曰推出全新夜間娛樂體驗「光影盛夜」，當中有新多媒體光影匯演，互動購物體驗，多款豐富餐飲美食及精選套餐。

吳守堅透露，開遊戲能夠體驗到極速快感，但擔心遊人安全及承受能力等原因，暫時將其速度的本來一至五級，調較為「二級」。(梁煥敏攝)

吳守堅坦言，今年7月至11月，自由行旅客下降約6成，而本地客則有增加12%。他坦言，近月因社會運動不時影響交通情況，稍後會安排專車接送旅客及職員。

政府於本年度財政預算案當中，撥出3.1億元予海洋公園發展新項目，吳表示基金以用作多項新計劃當中，明白到現時社會氣氛仍然未穩定，公園仍以審慎方式理財，但各項基建及項目仍然能夠如期推出。