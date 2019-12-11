海洋公園淨虧損倍增至5.57億　更新設備及颱風山竹破壞維修費大增

海洋公園今日（11日）公布截至今年6月30日的2018/19財政年度業績報告，指為寓教於樂體驗項目作出投資及更新設施，加上超強颱風山竹造成的破壞及其他因素導致維修保養開支大增，加上新基建和新設施折舊涉及的種種開支，該年度錄得淨虧損達5.57億元。

海洋公園2018/19財政年度業績報告指錄得淨虧損達5.57億元。（資料圖片）

海洋公園表示，公園在年內錄得收入港幣17.34億元，較上年度的16.86億元按年上升2.89%，營運成本增至15.43億元。海洋公園指，為寓教於樂體驗項目作出投資，例如運用先進數碼科技令經典機動遊戲耳目一新、採用極具創意的嶄新節慶活動形式、擴展夜間娛樂活動，以及更新設施；加上超強颱風山竹造成的破壞及其他因素導致維修保養開支大增，還有新基建和新設施折舊涉及的種種開支，導致2018/19財政年度錄得淨虧5.57億元。

公園於2018/19年度的全年入場人次為570萬，數字維持平穩，由於推出多項香港居民專享優惠，以及一項大規模的「智紛全年入場證」新會員推廣活動，本地遊人入場人次強勁，海外市場的自由行旅客入場人次錄得強勢增長，但旅行團遊人入場人次持續下調，抵銷了本地遊人及自由行旅客的增長。

海洋公園主席孔令成表示，公園現正面對區內主題公園增多而造成的激烈競爭，以及日益嚴峻的市場環境，儘管面對成本壓力，但將來會繼續投資發展新基建及項目。