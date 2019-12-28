露宿者寒夜「打地鋪」入睡　七旬長者露宿廿年求醫難：諗住死就死

隨着北風增強，近日天氣變得寒冷。然而，在香港這座城市的繁華之下，仍有逾千人於街頭露宿，「無瓦遮頭」的他們，在寒夜中只可「打地鋪」入睡，感覺凍只可捲曲身軀取暖。有前線社工指，約六成露宿者均有不同程度的健康問題，惟他們即使生病，亦因擔心若離開「居住地」會失去擺放在公園內的「家當」，甚少主動求醫。 今年73歲的財叔在通州街公園露宿，需以輪椅代步的他，連乘搭巴士的費用亦難以承擔，只能花數小時來往醫院，感歎求醫困難， 無奈道「諗住死就死架啦。」同樣「居」於通州街公園的徐先生則指，曾於離開公園前往求醫時，遺失原先擺放好的文件和單據，形容求醫要「搏一鋪」。

救世軍醫生義工為財叔檢查健康狀況。（侯彩琳攝）

七旬長者露宿20年 寒夜「打地鋪」入睡

今年73歲的財叔露宿約20年，現時在深水埗通州街公園露宿，訪問當日，他披著外套、彎著腰，坐在輪椅上。數年前，財叔的雙腳因車禍受傷，做過手術後，亦只可以輪椅代步。靠積蓄和政府津貼生活的財叔，晚上在公園內「打地鋪」入睡，白天偶爾會拿十多元買碗麵當一餐。

求醫路程困難重重 無奈言「諗住死就死架啦」

臨近年尾，天氣寒冷，財叔直言平時「好凍」，亦沒有足夠衣物禦寒，夜晚只能在棉被中「縮埋一舊」入睡。他的雙腳和頭亦不時感到疼痛，偶然發冷發燒。雖然明愛醫院距離通州街公園只約半小時的路程，但對於財叔而言，求醫卻十分困難。由於生活費不足，財叔亦不願乘搭巴士，只好一個人，花一至兩小時，慢慢從明愛醫院返回通州街公園。

對於財叔而言，置於地上的床鋪、棉被、衣物便是所有「家當」，他亦擔心離開時公園時，會遺失「家當」。即使到了醫院，財叔亦指，「有啲醫生唔彩人，淨係叫你等，等咗成日。」因此，財叔甚少主動去醫院，無奈道「諗住死就死架啦。」

此外，通州街公園亦不時有清潔工人清洗公園，財叔的「家當」亦曾因此被弄濕，不過他並無怨言：「公園係人哋地方，畀你瞓係人情，唔畀你瞓係規矩。」床鋪濕了，便和相識的露宿者擠在一張床鋪上同眠。

自通州街天橋底被清場後，鄰近的通州街公園陸續成為露宿者的聚居地。（侯彩琳攝）

憂求醫遺失家當 如同要「搏一鋪」

居於通州街公園的徐先生今年60歲，斷斷續續露宿近10年，每月靠領取綜援幫補生活。徐先生亦坦言看醫生有困難，最擔心在看醫生時遺失家當，但又無法帶齊「衫褲鞋襪」去醫院，他亦曾試過在離開求醫時，遺失留在公園的文件和單據，形容求醫要「搏一鋪」。而公園內人來人往，他亦曾試過遺失血壓藥，表示「無地方擺，好容易被人偷。」

對於露宿在通州街公園的露宿者而言，床鋪、衣物、棉被可能已是全部家當。（侯彩琳攝）

前線社工：六成露宿者有健康問題

救世軍自2016年推出「健康友里」計劃，招募醫生、護士擔任義工，為深水埗區內的露宿者提供醫療支援，至今接觸80至100人。計劃主任劉嘉瑋指，在接觸的露宿者中，有約六成都有不同程度的健康問題。

計劃義務醫生Ronald解釋，露宿者日常飲食以碳水化合物為主，較少吃水果，亦未能攝取足夠營養，抵抗力一般較差。若然露宿者有濫藥習慣，營養情況會更差。露宿者長期在街頭生活，床鋪大多不太乾淨，因此常出現傷口感染。加上最近天氣寒冷，令患有肺病和呼吸系統疾病的露宿者容易復發。

雖然義工主動接觸露宿者，亦願意陪同露宿者就醫，但要令露宿者主動就醫，並養成按時吃藥的習慣仍有困難。義工阿魚是註冊護士，他解釋，對於露宿者而言，床鋪、衣物等便是全部財產，「認識好多街坊，好驚人搞佢啲嘢」，「求醫」時家當無處暫存，容易遺失，導致露宿者不願求醫。阿魚憶述，曾接觸患有末期癌症的露宿者不願留醫，希望臨終前能在公園和「街坊」度過餘生，最後在公園過世。

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本港露宿者持續上升 張超雄：政府未界定露宿者問題責任誰屬

據立法會文件顯示，近年露宿者人數持續上升。2011-2012至2017-2018年度 ，在社署的露宿者電腦資料系統中 ，登記露宿者人數由511人倍增至1,127 人。

關注露宿者問題多年的工黨立法會議員張超雄指，露宿者健康出現問題的情況普遍，亦認為他們求醫有困難。當露宿者外出求醫、工作時，均擔心遺失家當。而在參考台灣做法，台灣政府會統一向露宿者派發放置袋，供他們安放行李，並統一放在指定地點，由專人看管。他曾向政府反映問題，惟政府未曾推出措施，張超雄直言：「政府當露宿者係問題，唔係當佢哋嘅需要係一個問題。」

張超雄亦指，處理露宿者問題的最大困難，在於政府部門之間未有清晰的職責分工。社會福利署、民政事務局及勞工及福利局，均曾表示和露宿者問題沒有直接關係。而張超雄兩周前亦去信政務司司長張建宗，要求界定各政府部門在問題中的角色，惟仍未獲回覆。