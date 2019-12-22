太子鳳城酒家年底結業　老闆笑聲中榮休：見慣風雨　與示威無關

提起順德菜，不少人會想起位於太子的鳳城酒家。但這間擁有35年歷史、屢獲米芝蓮推介的酒家，將會在今年12月31日結業，傳統順德風味或許買少見少。不少多年光顧的食客趕至酒家，希望可以把握機會品嘗滋味，有來不到的食客則致電祝福將被遺散的員工。 酒家內沒有愁雲慘霧，相反歡笑聲不斷。人稱師叔的老闆譚國景強調，結業與經濟或社會環境無關，只是年紀大，希望光榮退休：「什麼大風浪未見過，雨過便天晴。」師叔直認看着食客從小吃到大，經歷結婚生子人生轉變，當然感不捨，但枕邊人還是比較重要，「她說『你是否應該退下來，休息一下』，是要聽太太話。」

現年82歲的譚國景是太子的鳳城酒家主理人，他決定今年底休息。（梁鵬威攝）

以「鳳城」命名的鳳城酒家，主打當然是順德菜，香港難見的順德傳統古法名菜「金錢雞」，這裏也有得食，不過則要先預約。太子鳳城酒家，由2017年起列入米芝蓮的「必比登美食推介餐廳」，認證仍然掛在酒家的牆上。

「食在廣州，廚出鳳城」，「鳳城」就是順德的別稱，突顯廣府菜的大廚大多出自順德。現年82歲的譚國景在1954年跟隨順德名師馮滿學師，人稱「師叔」，在1984年1月18日於太子的鳳城酒家主理至今，經歷35個寒暑。不過，師叔近日突然宣布要休息，酒家在12月31日正式結業，意味香港將又失去一間老店。

太子鳳城酒家屹立彌敦道35年，店員與食客關係密切。（梁鵬威攝）

訂枱已經爆滿 員工盼師叔能休養



這晚記者來到，看不到愁雲慘霧，只見師叔、員工及食客的笑容。離別將至，有員工在酒樓內拍照留念，而櫃枱的電話響過不停，未來十天的訂枱已經爆滿，食客訂不到枱也盼透過電話為員工們送上祝福，「謝謝你們，後會有期」——電話筒的另一邊這樣回覆。

員工如家人不捨結束 祝福老闆享受人生

坐在櫃枱的叔叔一邊以毛筆寫着菜單，一邊埋怨「你看看，這麼多預約，忙死了」，口中雖說不滿，但他下一刻卻因食客到來匆匆走去招待。員工中笑聲最大的是小萍，小萍看到記者便介紹酒家，如數家珍，「我們這個龍鳳大禮堂，現時香港很少見了。」

小萍在酒家工作已經24年，這裏的員工們大多已在鳳城工作了上十年，他們相處就像家人般。小萍稱，他們每日上班十多個小時，留在酒家的時間較家中更多，「不捨得當然有，但都想老闆享受人生。」談及師叔，小萍大讚對方「事事都親力親為，對員工又好。」

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開業35載 見證食客嫁女娶新抱



過了12月31日晚，太子分店的所有員工都會被遺散，員工可以選擇到北角分店繼續上班，但大部份員工都透露「做了這麼多年，我們都要休息」，隨着又是一片歡笑聲。



師叔在傍晚6時許回到酒家，每枱食客師叔都認識。師叔說：「我們與客人的感情很好，由他們本身是細細個，結婚後攜孫來食飯。客人嫁女、娶新抱一定會請我，所以你說大家感情幾好。」

離別將至，酒家內沒有愁雲慘霧，相反歡笑聲不斷。（梁鵬威攝）

師叔承諾會到北角坐鎮 不會失去傳統味道



食客陳先生是十多年的忠實食客，他指最欣賞金錢雞、魚雲羹，一星期最少來三次，「這麼多年保持水準。」擔心再也品嘗不到美食？陳先生坦言不怕，「去北角店食，我覺得老闆應該要休息。」師叔承諾，未來仍然會不時到北角總店坐鎮。

酒家位於彌敦道，結業難免令人聯想起反修例示威。師叔則否認兩者相關，強調主因是他年紀大、 工作達70年是時候休息，另外加上太太間中有埋怨，認為師叔過去多年都是早出晚歸未有陪伴她，「都是要聽太太話。」

經營酒家35年，師叔「什麼風風雨雨都見過，沙士見過、金融風暴、股票大災難又見過，雨過便天晴，過了去就晴天，蝕了的錢便可以賺回來。」