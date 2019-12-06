【維吾爾人權法案】全國政協民宗委：反動勢力想搞亂分裂中國

12月5日下午，全國政協民族和宗教委員會召開委員座談會，就美國國會眾議院通過「2019年維吾爾人權政策法案」予以嚴厲譴責。15位民宗委委員、少數民族界委員和佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教全國性團體負責人發言，駁斥美國言論。委員們指，西方反動勢力想利用民族、宗教問題搞亂、分裂中國，阻礙中華民族實現偉大復興的歷史進程，要堅持黨的民族宗教工作方針政策不動搖，不被外界噪音干擾。

委員們指出，美方大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，公然為各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動撐腰打氣，這種粗暴干涉中國內政，公然踐踏道義底線的行徑，是霸權主義的醜惡表演。

全國政協民宗委指，維護新疆社會穩定和長治久安是人心所向。圖為新疆和田地區墨玉縣薩依巴格鄉渠首村，村民在家中休息。（新華社）

委員們強調，維護新疆社會穩定和長治久安是人心所向，要堅定不移引導宗教與社會主義社會相適應，要支持黨政部門對以宗教為幌子散佈極端主義、煽動暴恐行為採取堅決果斷措施，積極引導廣大信教群眾維護祖國統一，服從服務於國家最高利益和中華民族整體利益。

委員們指出，新疆近年開展的普及國家通用語言文字、職業技能教育培訓各項工作成績斐然，然而西方反動勢力卻恨之入骨。現在他們打著民族宗教的幌子把手伸向中國，就是想利用民族、宗教問題搞亂、分裂中國，最終造成整個國家的災難，阻礙中華民族實現偉大復興的歷史進程。必須明確國際鬥爭的大是大非，「丟掉幻想、準備鬥爭」，做到政治立場不含糊、政治原則不動搖。

委員們表示，從全球範圍看，中國的民族宗教工作是成功的，要堅定不移走中國特色解決民族宗教問題的正確道路，牢牢堅持黨的民族宗教工作方針政策不動搖，不被外界噪音干擾。

委員們強調，中國內政不容干涉，真相不容歪曲，新疆去極端化和打擊恐怖主義的成果必將得到進一步鞏固和發展，新疆日益走向團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業的腳步任何勢力都無法阻擋。

（新華社）