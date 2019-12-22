警招標購2700個防彈頭盔　可擋初速每秒448米子彈　明年2月截標

警方上周五（20日）在大埔翠屏花園行動期間，遇上去年藏槍案的18歲疑犯開真槍，案發後檢獲P80及AR-15步槍及255發子彈。 政府物流服務署同日（20日）宣布，為警務署購2,700個防彈頭盔，將於2月截標。據今次招標文件，每個頭盔不重於1.5公斤，需達至美國NIJ標準IIIA級別或以上的防護等級，即可抵擋至初速每秒448米左右及彈頭重8.1克，如 .357 SIG FMJ銅制全被覆彈。 警方回覆《香港01》表示，警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，以配合實際行動需要。裝備部署等屬行動細節，警方不會公開。

政府物流服務署上周五（20日）發出招標通告，警方擬再增添2700個防彈頭盔，以供應頭部保護裝備予警務人員。（資料圖片）

12月20日，警方於大埔翠屏花園18歲少年開真槍案發後，檢獲槍械情況：

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近月大型示威活動持續不斷，警方不時增添裝備，繼警隊年初添購超過3,900套「戰術套裝」後，警隊10月亦批出標書，購置4部造價達402.6萬美元，折合約3,150萬港元的戰術裝甲車。

警方日前亦大埔搜出多發子彈及槍械，而政府物流服務署上周五（20日）則發出招標通告，警方擬再增添2700個防彈頭盔，以供應頭部保護裝備予警務人員，截標日期為明年2月3日。另外，機電工程署營運基金亦擬購2部特別保護房車，以供警務處用作接送外國政要用途，截標日期為本月27日。

警方昨晚（21日）分別在元朗YOHO及尖沙咀海港城執勤情況：

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每個盔重量不逾1.5公斤

據招標文件顯示，防彈頭盔需達到相當於美國NIJ標準IIIA級別或以上的防護等級，是六個級別中，第三高防禦能力，即其防彈性能是可抵擋至初速448m/s左右及彈頭重8.1克，如 .357 SIG FMJ銅制全被覆彈，或者初速436m/s左右及彈頭重15.6克，如 .44 麥格農 SJHP半空尖彈。

防彈頭盔的設計上則採用不反光的純黑色，不論特大、大、中，以至細碼，每個防彈頭盔的重量均不得超過1.5公斤，且內部圓周需能覆蓋至530毫米至640毫米，同時配備可調節的下顎帶作固定頭部之用，以確保頭盔舒適度和​​安全性。警方在2016年亦曾招標，採購超過6,000個防彈頭盔，供群眾控制行動及暴動時使用。

警方回覆《香港01》表示，警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，以配合實際行動需要。裝備部署等屬行動細節，警方不會公開。