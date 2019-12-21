【大埔開槍】18歲仔涉藏兩槍　專家估計零件運港組裝：質素較參差

大埔翠屏花園18歲少年開真槍，被O記探員拘捕，案發後警方檢獲P80手槍、AR-15步槍及255發子彈。有槍械專家向《香港01》指，相信兩枝為「組裝槍」，具備殺傷力。警方所檢獲的AR-15步槍屬於「短中距離」範圍射程，該槍身有瞄準鏡、有電線連接電筒。而檢獲的P80手槍為聚合纖維的握把，並具極大殺傷力的9毫米子彈。

檢獲P80手槍：為聚合纖維的握把「組裝槍」

警方檢獲P80手槍及大批子彈。（余睿菁攝）

有槍械專家向《香港01》表示，日前警方所檢獲的P80手槍全名為「POLYMER 80」，所檢獲的P80為「組裝槍」，為聚合纖維的握把，其他部份都是由零件組裝而成，槍型是按照「Glock 19」製造。

他指出，該槍於是市面有組裝配件，有人會購買槍架、彈簧及激發組件自行組裝。另外，該枝P80手槍彈甲有退出子彈，為9毫米中空子彈，並具有發射功能，而9毫米子彈備具極大殺傷力。

該名槍械專家表示，據網上影片及圖片，顯示手槍放在地面後，彈匣少許部分下外露，即指彈匣未完全卡在槍內。至於彈匣為何會外露？專家指出三大原因，包括疑犯與警員糾纏間，彈匣鬆脫外露。其次疑犯入子彈後，未有將彈匣完成卡進槍內。最後，不排除警員制服疑犯後，一度拔出彈匣查看手槍情況。

檢獲AR-15步槍：槍身有瞄準鏡、有電線連接電筒

警方檢獲AP-15步槍及大批子彈。（余睿菁攝）

該槍械專家指，警方所檢獲的AR-15步槍，估計為一枝組裝槍。該槍並非用作遠距離狙擊目標，AR-15步槍屬於「短中距離」範圍射程。他表示，槍身有瞄準鏡、有電線連接電筒，以及槍身上有坑紋用作放置不同配件。「個退出彈匣裝置似是燒焊上去，個質素係比較參差。」

他指出，美國有不少工廠生產AR-15的槍械零件，包括肩托、前握把、上下機盒等組件，亦可憑部件組裝成槍。另外，不排除有人將槍械組件運到香港，再於本港進行組裝工作，他認為市面不時出現真槍，屬於一個危險警號。

至於AR-15步槍源於60年代美國空軍，當時輕巧步槍身，用作保衛軍用機場之用。其後，美軍全面採用AR-15裝備參與越戰。由於AR-15的設計已經沒有專利，所以其他兵工廠可自行生產，而中國北方工業亦有AR15仿製槍。

大埔18歲少年開真槍 被警員即場被捕

警方：疑犯去年涉嫌「非法管有槍械」被捕

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，昨晚（20日）在大埔截獲一年前藏槍案的18歲疑犯時，遇上對方開真槍，幸無傷亡。疑犯於2018年12月31日，涉嫌「非法管有槍械」被捕，其後於今年2月28日獲准保釋，直至本月8日因違反保釋條件，因此警方展開行動。

警方檢獲P80手槍、AR-15步槍及255發子彈

有組織罪案及三合會調查科（O記）根據線報及經深入調查後，於大埔安慈路3號截查該名目標男子，期間他以半自動手槍，發射一發子彈，其後被制服。警方在場檢獲一支半自動手槍及一個空彈殼，亦於上址一單位檢獲一支懷疑長距離步槍AR-15及共255發子彈。軍械鑑證課相信槍械及子彈性能良好。案件列作「無牌管有槍械」處理。