警動用3150萬購4新裝甲車　料最快明年10月取貨

由6月至今的反修例示威中，警民衝突不斷，警方不時出動水炮車和銳武裝甲車執勤，以驅散示威者。其中在11月17日理大爆發激烈衝突一役中，一架銳武裝甲車被汽油彈擊中起火，需要駛離現場。 根據政府物流服務署資料顯示，警方在10月8日批出標書，為機電工程營運基金供應4部戰術裝甲車，造價達402.6萬美元，折合約3,150萬港元，平均每輛車約787.5萬港元，料最快明年10月取貨。

11月17日，紅磡海底隧道收費廣場上方天橋，示威者築起路障。警方銳武裝甲車嘗試衝前，撞破路障，被示威者投擲燃燒彈還擊，裝甲車一度起火。（李澤彤攝）

其實政府物流署早於今年3月就曾發出招標文件，指為機電工程營運基金採購4輛戰術裝甲車。項目在10月8日批出，並由大昌行集團旗下的紳迪汽車機械有限公司中標投得，由於車輛須在合約生效日期起計12個月內啟用，意即警方將在明年10月初前後，便可收取4輛全新戰術裝甲車。

根據紳迪汽車機械有限公司網頁表示，其大部分產品均來自歐洲、美國等地的生產商製造。除警務處外，消防處和中國解放軍駐港部隊亦是其客戶之一。

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現銳武裝甲車使用已10年

而警方現有共6輛深藍色的銳武裝甲車，均在2008年12月引進，於翌年3月投入服務，每輛價值600萬港元，可運載包括駕駛員在內共10名人員。銳武裝甲車近日亦多次在反修例運動中「亮相」執勤，其中一輛裝甲車則在理大事件中，遭汽油彈擊中起火。