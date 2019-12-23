【逃犯條例】網民號召到稅局「和你坐」　數十人響應到場叫口號

反修運運動至今未平，有網民發起今日（23日）起一連三個星期一的中午時間，到稅務大樓參與「和你坐．stuck稅局」的抗議行動，促請政府回應民間五大訴求。《香港01》記者正午時分到稅務大樓，見稅務大樓地下兩邊主要出入口均有一道門已落閘封閉，現場逾40名身穿黑色衣服的人士，在稅局外手持海報、高叫口號。 逾10名防暴警員在稅局外巡邏戒備，灣仔分區助理指揮官(行動)郭進傑亦有到場指揮。

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【12:55】逾40名示威者轉到稅務大樓告示打道入口叫口號。逾10名防暴警員在稅局外巡邏戒備，灣仔分區助理指揮官(行動)郭進傑亦有到場指揮行動，並進入稅局大堂觀察。

【12:43】超過30名示威人士於12時43分進入稅局地下大堂，手持抗爭活動相關海報席地而坐，沿途高叫「光復香港，時代革命」、「查警暴，止警謊」等口號。有稅局職員隨即打開圍欄，劃分示威區域。

【12:40】逾20名身穿黑衣服人士，在稅局外聚集。

包圍稅局行動集合時間定於正午12時，但記者現場所見，至12時15分只有名身穿黑色衣服的人士，手持預告今日及未來數天抗爭活動的海報，於稅局外高叫「五大訴求，缺一不可」和「光復香港，時代革命」等口號，現場有超過10名戴上口罩的人士聚集。

期間，有數名警員在稅局對出天橋外截查3名人士，又打開其隨身物品，放於地上拍攝。超過30名示威人士於12時43分進入稅局地下大堂，手持抗爭活動相關海報席地而坐，沿途高叫「光復香港，時代革命」、「查警暴，止警謊」等口號。有稅局職員隨即設置圍欄，劃分示威區域。

示威者其後轉到稅務大樓告示打道入口叫口號。逾10名防暴警員在稅局外巡邏戒備，灣仔分區助理指揮官(行動)郭進傑亦有到場指揮行動，並進入稅局大堂觀察；示威者之後再轉到稅局外叫口號。

有數名警員在稅局對出天橋外截查數名人士，又打開其隨身物品，放於地上拍攝。(張美華攝)

稅務大樓自6月24日首次有人包圍後，地下兩邊主要出入口，均有一道門落閘封閉，今日亦如是。有管理處職員表示，從網上得知今日有人打算發起包圍稅局行動，惟現場未見有人行動。職員續指，今日保安安排如常，未有特別加強。