賽艇教練涉非禮女生案　事主稱若非被問陰毛問題　未必覺得被性侵

前港隊賽艇代表馮狄康任中學划艇隊教練期間，疑藉詞叫13歲女學生留在校內健身室深蹲，期間涉3次摸對方私處。事主今午（23日）接受辯方盤問，表示若然被告其後沒有問她有無長出陰毛等問題，她未必會覺得對方非禮自己。辯方又詢問事主是否誤會了被告的問題，指被告未必是要求下體照，事主不同意此說法，她被盤下也亦稱，不知是否曾有男女同學討論泳衣及體毛，也未聞被告說班上不宜討論毛髮。

被告馮狄康（24歲）否認於今年1月4日，在某中學猥褻侵犯當時當時13歲的女童X。

被告教深蹲動作不曾觸及私處

現時14歲的X下午以語音方式接受辯方盤問，同意被非禮時沒有望向地下，看不到被告的手。案發時她已認識對方一年半，被告以往教深蹲時，也曾用手或哨子碰她的腰和背，但不曾觸及私處。

不肯定對方是否曾說下體

X表示不確定被摸私處的次數，亦指若然被告離開健身室後沒有問她有無長出陰毛等問題，她未必會覺得對方非禮自己。就要求傳送下體照一事，辯方再三詢問事主是否誤會了被告的問題。X雖不肯定對方曾否用到「下體」兩字，但由於他沒有詳細談及其他事宜，故認為被告索取的就是私處照片。

被告曾問其泳衣款色

辯方續指，X深蹲之前，有男女同學在健身房內討論泳衣及體毛；X則表示不知情。X同意離開健身室後，被告曾問她穿「一件頭」還是「四角褲」，但被告沒有說過剛才班上有男有女，不宜討論毛髮。

聆訊明續。

案件編號：FLCC4032/2019