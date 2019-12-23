私隱公署接4359宗起底個案　千四宗涉違例個案交警方　五人被捕

自反修例風波開始，執法人員、官員、示威者及記者等被「起底」個案不斷出現。個人資料私隱專員公署今（23日）表示，截至上 周五（20日）共接獲及主動發現4,359宗相關個案，當中警務人員及其家屬比例最多，佔整體個案約36%。 公署續指，已將1,402宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案交予警方，而警方已就四宗涉嫌違例個案拘捕五人，其中一宗個案已被警方作出起訴，該名男子被控一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。

私隱專員黃繼兒重申，若干犯《私隱條例》第64條，最高刑罰是罰款港幣一百萬元及監禁五年。（資料圖片）

涉警員及其家屬佔最多 其次為撐警撐政府人士

私隱公署表示，於6月14日接獲首宗「起底」及網絡欺凌的相關個案。截至上周五共接獲及主動發現4,359宗相關個案，所涉網上社交平台及討論區共有16個，所涉的連結共有2,916條。



當中警務人員及其家屬仍是單一組別計，受影響人數最多。在4,359宗個案當中，涉及警務人員及其家屬共1,577宗，佔整體個案約36%。其次則是曾表態支持政府或警方的公眾人士，佔整體個案約30%；而針對政府官員、公職人員進行「起底」佔整體個案約4%。

40宗涉違禁制令 轉介律政司跟進​

公署續指，已依法將1,402宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控，而警方已就四宗涉嫌違例個案拘捕五人，其中1宗個案已被警方作出起訴，該名男子被控一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。另外，公署共140次去信涉事的15個網上平台，要求移除共2,497條違法的連結，當中有1,677條連結已被移除。



公署已去信提醒有關平台或網站營運商，高等法院已發出臨時禁制令，禁制任何人非法地及故意地公開警員及其家人的個人資料。而在法庭發出禁制令後，公署接獲及發現或涉嫌違反禁制令的個案，已陸續轉介律政司跟進，共轉介了40宗。