【共融職場】有殘疾搵工難？　失明社工：自身經驗令我更有同理心

搵工對很多打工仔來說是一大挑戰，但對殘疾人士而言，他們尋找工作機會的困難絕對是更多，例如面試機會比其他人少、僱主會戴「有色眼鏡」看待他們等，即使有幸獲聘，亦要面對在職場上的硬件及軟件配套問題。 不過，撇除身體上的限制，殘疾人士的工作能力未必比一般人低，其實除了肉眼所見的不便外，你又有多了解他們呢？

嘉濠（右）的視力自小已缺損，所以對兩歲半前「看得見」的生活沒有記憶。（王寶瑩攝）

嘉濠和Bonnie是長者安居協會（下稱協會）的員工。嘉濠在兩歲半時因眼腫瘤導致完全失明，至在2015年於香港中文大學社工學系畢業，花了一年時間也找不到工作，及至三年多前終加入長者安居協會，一開始在「一線通平安鐘」熱線中心工作，一年後在協會擔任社工一職。

至於患有先天性大腦麻痺，關節受患症影響而常常發炎的Bonnie，自於2012年在香港公開大學英語研究系畢業後曾在私人及非牟利機構上班，現任職「管家易」服務助理是她的第四份工作。

在學時已遇挑戰

自小視力缺損的嘉濠，對兩歲半前「看得見」的生活已沒有記憶，是屬沒有視覺功能，對光線沒有感覺的全失明人士。嘉濠高中時在主流學校讀書，讀文科的他，指做閱讀理解成為一大挑戰，「CE、AL的閱讀理解都很長，又會問某一行或某個詞語是什麼意思，我要在點字機慢慢摸返，非常耗時，所以閱讀理解卷從沒有合格過，哈哈。」此外，他亦要每日帶厚重的點字書回家溫習，「每本好似字典咁厚，讀四科就好似搬四本字典返屋企。」

至於Bonnie則因大腦麻痺而影響手腳協調及行動能力，腦性麻痺是腦部發育異常或腦部用來控制移動、平衡和姿勢的部位受損所導致。讀中學時，寫字速度慢是她最大的煩惱，「中七應付中史考試時，其他同學四十五分鐘就寫了三、四版紙，我卻只寫了半版，所以特別怕設時限的課業或測考。」雖然考評局會在公開考試為有需要的考生延長答卷時間，但她指自己坐得太久也會出現另一些問題，例如關節疼痛等。

嘉濠的工作日常（按圖了解）：

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機會也得不到的無奈

嘉濠和Bonnie最後成功度過了公開試的難關，成功入讀大學，不過，畢業後找工作才是真正「打大佬」。

嘉濠在2015年畢業，他指當年的社工空缺少，他一共寄了三十多份CV，但連一個面試機會也沒有，「曾試過有人打電話來請我面試，但他可能沒有看清楚我的求職信列明了失明的情況，至我在電話中提出需用電腦做筆試時，他才恍然大悟，並指我未必能處理家訪和文件工作，不太適合。」

求職路上屢屢碰壁令嘉濠非常挫敗，「那一年對自己失明的事實有最大的衝擊，因為社會整說要傷健共融，但其實在僱主的角度又很難做得到，而且全盲的人比起低視能（Low Vision）人士更難獲聘。」幸運地，之後他透過為視障青年提供就業支援服務的社企「有作為」的轉介，終能到長者安居協會工作，成為該服務計劃第一個成功就業的個案。

嘉濠現時在協會擔任社工一職，透過電話為求助者和其家人提供轉介和情緒支援等服務，平日大部分時間都會在辦公室處理受助人個案。他指，在一些長者眼中，失明是上天的懲罰，「覺得你係做錯事先會咁」，因此，隔著電話提供服務，嘉濠便可以隱藏失明身份，較易建立長者對他的信任，「有些長者之後見到我，才知道我看不見，但他們不會因此質疑我的工作能力。」

Bonnie的工作日常（按圖了解）：

職場需有硬件配合

至於Bonnie的求職路則相對順利，她指，畢業後花了一個月便找到工作，在商業機構做接待員，「對我而言是一大突破，在學時期我不是在醫院，便是放學後立即回家，很少與很多人相處。」工作兩年後，她轉職至非牟利機構任職行政助理，第三份工作則是推動社區共融的教育工作，她笑言自己相當幸運，過去工作遇上的上司和同事都對她很友善。

雖然Bonnie行動不便，但無阻她參與義務工作的熱情，當中服務老人的經驗，更成為她加入協會的原因，「做義工時見到好多老人家都好孤獨，即使與子女同住，亦很少溝通，他們都很想有人與他們聊天。」看到老人家的苦況，令她決心投身長者工作，「不論做多少次義工服務，也不如親身去做共融工作，為他們出一分力。」

現時Bonnie擔任「管家易」的服務助理，主要負責為長者送飯、陪診等服務配對人手。為了方便出入，她在辦公室使用電動輪椅，「過往因工作環境限制，通道較窄，需使用手推輪椅，在地毯上推甚為吃力，尤其在取文件時更為困難，影響自主性及獨立性。現時的工作在硬件配套上，及辦公室環境都能夠配合到我的需要。」

社會雖說要提倡殘疾共融，但現實中，殘疾人士在生活及職場上的挑戰卻仍有很多。（黃寶瑩攝）

自身經驗培養出同理心

身體上的殘疾並不影響嘉濠在工作上的發揮，甚至令他比其他人有優勢。因為自身的經驗，令他更有同理心，「願意耐心聆聽對方的分享，即使大家的苦處不一樣，也能理解他的情緒。」身為社工，看似是嘉濠為有需要的長者提供支援，不過，長者的人生經驗其實令他獲益良多，「他們的生活很苦但復原能力（ Resilience）強，令我更有力量面對困難。」

曾有一名長者經歷另一半離世，本身已有情緒問題的他心情非常低落，即使過了一兩年仍未能接受，後來更患上癌症，嘉濠說，「當時我是打跟進電話給他，才知道其患癌消息，他非常沮喪，我也感到很難過，覺得點解這件事會發生在他身上。」幸好該長者信任嘉濠，願意主動分享自己的情況以及對電療及化療的疑問，嘉濠便請協會的護士提供資訊，並陪伴他完成治療過程，「現時他已康復，並在社區內繼續生活。對我而言，社工的陪伴對受助人而言非常重要。」

人人都有缺陷

殘疾人士經常被人標籤，覺得他們的能力比不上一般人，Bonnie認為，大眾不應放大「殘疾」二字，「缺陷人人都有，只是我們的缺陷你可以看得見。人人都有不同能力，每人也是獨一無二，如果願意細心觀察，便能看到我們的長處。」

嘉濠則指，要協助傷健共融，僱主的角色非常重要，「他們要夠開明和願意溝通，即使同為視障人士，也有不同需要，例如不同軟件設定等。」他每天與導盲犬Coby一起上班，為了加強同事對視障人士及導盲犬的了解，公司在他入職前，為同事提供講座及訓練，「有些同事驚狗，但知道Coby不會賴屎賴尿便安心一些。」

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