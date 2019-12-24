房委會通過五幢新建公屋租金　近兩成單位月租逾3,000元

據了解，房委會通過釐定富山邨、東匯邨、漁灣邨和白田邨內五幢新建公屋的單位租金，連同差餉，租金由1,200至3,090元不等，當中有逾36%的每月租金水平為2,500元以下。 上述屋邨的新建單位共涉3,701伙，暫定於2020年1月至6月落成。

富山邨的新建公屋大廈富暉樓，共涉754伙，租金介乎1,200元至2,900元。（資料圖片）

五幢新建公屋包括富山邨富暉樓、東匯邨匯智樓、漁灣邨漁進邨，以及白田邨的朗田樓和清田樓。

有關單位的租金會按現行各區最高租金水平釐定，租金由1,200至3,090元不等。連同差餉，最高租金的單位位於白田邨朗田樓或清田樓，有關屋邨可提供1,088伙新建單位，面積約151至389平方呎。

另外，亦有接近兩成單位租金逾3,000元，全部屬於面積較大的D類型單位，可供4至5人入住。而富山邨富暉樓的單位租金相對較便宜，最高租金無須3,000元，租金介乎1,200元至2,900元，共涉754伙，面積約151至376平方呎。

料每年赤字逾4000萬

據悉，當上述新單位租出後，每年可帶來1.05億元，惟每年預算營運成本達1.46億元，故赤字料約4,100萬元。