賽艇教練涉非禮女生案　辯方指即使被告有碰事主私處　亦純屬意外

前港隊賽艇代表馮狄康任中學划艇隊教練期間，疑藉詞叫13歲女學生深蹲，期間涉3次摸對方私處。案件今（24日）續審，庭上播放事主同學的會面錄影。她指，當日訓練時，被告一直看著事主使用划艇機。事主後來向她哭訴，起初只說被告問她有無長出陰毛，及叫她傳下體照，最後才透露被摸私處。裁判官宣告表證成立，被告不自辯亦不傳召證人，他的律師結案陳詞指即使被告有觸碰事主私處，也純屬意外。裁判官聽取辯方結案陳詞後，押後至本月31日裁決。

被告馮狄康在粉嶺法院否認非禮。(資料圖片/林樂兒攝)

事主投訴時略帶激動

Z約5分鐘後折返取外套時，看到X在被告身旁做深蹲。6時左右，她看見表現驚慌的X來到籃球場，略帶激動地哭訴，指被告問她有無長陰毛，又叫她傳下體照，及索取電話號碼。Z著她告知老師，惟X不敢。Z續道，她準備離開時，X表示被告指導深蹲期間碰其小腹，之後愈摸愈下，觸及私處。

證人Z接受辯方盤問時，確認事主曾就說過「小腹」兩字。她堅稱以往被告指導深蹲動作，並不會把手放在學生身後。

被告馮狄康（24歲）否認於今年1月4日，在某中學猥褻侵犯當時當時13歲的女童X。

事主曾指離開健身室後向女同學Z哭訴。庭上播出Z的會面錄影。現年15歲的Z表示，放學後在健身室訓練時，被告已在X旁邊看她使用划艇機。X被指姿勢欠佳，遂按被告吩咐留在健身室練習，其他隊員則去打球。當時房內只餘下X一名女學生，但仍有約6名男學生。

辯方指即使有觸碰亦純屬意外

裁判官宣告表證成立。被告選擇不作供，亦不傳證人。辯方結案陳詞指，事主同意若被告離開健身室後沒問及陰毛等，她或會認為對方是意外摸到下體；X亦稱當時沒有看到被告的手放在哪處。她雖在警誡錄影中表示被告用手摸下體，但在庭上作供時並不肯定私處是遭被告的手或是筆碰到。

辯方補充，被告指導前曾問及對方會否介意身體接觸，X沒有反對。他指出，即使被告真有觸碰私處，也純屬出於意外。

案件編號：FLCC4032/2019