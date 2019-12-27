618上海街活化保留麻石柱　泥水師傅嘆舊材料罕有：難百分百還原

戰前唐樓於本港越來越少，在時代巨輪轉後，變成一幢幢新式樓宇。被評為二級歷史建築的上海街14幢唐樓便屬碩果僅存的戰前唐樓之一，市區重建局於2008年9月展開重建，並於上個月完成工程。 項目命名為「618上海街」，保留支撐騎樓部份的麻石柱，昔日的招牌、廣告仍清晰可見。此外，內部裝修亦仿效舊建築物的矮樓底特色，配以新式壁畫、VR技術呈現唐樓的歷史故事。不過，入行多年的泥水師傅稱，復修難度在於蒐集原材料，坦言難以百份百還原舊式建築。

618上海街活化項目於今年完成。（高仲明攝）

部份立面已拆卸

市建局的「618上海街」保育及活化項目，包括14幢分別於20年代及60年代建成的唐樓。項目於2008年展開，並於上個月正式落成及試業，當中於面向上海街、屬於戰後唐樓的立體面被拆卸，在內加入現代化的消防系統、水缸等，以符合建築標準。而建築內用作支撐10幢戰後唐樓的13條麻石柱則獲保留，柱上的顏色、浮雕式的書法字體亦獲保留，舊時店鋪的電話號碼仍然清晰可見。此外，建築的上海批盪拱門亦獲保留。

麻石柱上的浮雕字體獲保留。（高仲明攝）

翻新原有木窗及木拱門

至於內部空間，地面樓層仿效舊建築內「樓底矮」的特色，作為社區空間予團體租用籌辦活動。而建築內的木窗及木拱門獲翻新及保留，原於地上的瓦磚則被轉到牆上作裝飾用途。市建局亦邀請本地漫畫家繪上以上海街歷史作題材的壁畫，配以由港大建築學院學生蒐集所得資料，盼令參觀者更了解上海街的背景。項目內亦加入AR及VR等新科技元素，參觀者可透過電話掃描QR Code，模擬舊上海街的環境。

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建造業議會早前曾帶同業界代表參觀項目，於香港建造學院上水院校任教泥水粉飾科的導師杜輝亦有隨團參觀。杜輝任職泥水師傅超過40年，他指上海街唐樓群的麻石柱常見於30至40年代，當時使用的意大利式及上海式批盪，現今已非常罕見。

師傅：只能盡量貼近舊風格

他稱，復修難度在於需要蒐集原材料，由於舊式批盪多使用黃泥，惟現時市面上多以水泥砂為主，加上需仿照石柱的顏色，增加搜購的難度。他坦言，復修歷史建築難以還原舊貌，只能盡量貼近舊式風格。

於香港建造學院上水院校任教泥水粉飾科的導師杜輝。（高仲明攝）

杜輝稱復修歷史建築難度在於原材料賣少見少。（高仲明攝） 建造業議會有提供泥水科及復修歷史建築的過程，杜輝稱當中有不少年輕人就讀，更曾有學生參與多個復修歷史建築的項目。他認為隨著保育活化成潮流，相信會吸引更多年輕人入行。建造業議會推出文物建築復修課程，讓有三年經驗或以上的「大工」師傅就讀。

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「618上海街」項目包括上海街600-626號的14幢唐樓群，當中10幢為於1920-26年建成的戰前唐樓及4幢於1963-64年建成的唐樓。市建局於2008年展開保育及活化項目，於2014年獲城規會批准改劃申請，並於2019年完成重建。