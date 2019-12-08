市建局「618上海街」項目上月完成活化　並已開放試業

市建局行政總監韋志成今日（8日）發表網誌，稱上海街╱亞皆老街的唐樓建築群保育活化項目「618上海街」，上月已完成保育及活化工程，並已於月底開放，用作商業及文化藝術用途。 韋志成又指，大樓內的商業部份已大致完成招租，部份完成內部裝修的商戶已開始試業，餘下商戶會在未來數個月陸續開業。

市建局上海街項目由14幢戰前及戰後唐樓群組成，當中10幢戰前騎樓式唐樓群建於1920年代，另外4幢屬於1960年代戰後興建的樓宇。（資料圖片／王譯揚攝）

韋志成表示，市建局曾為樓宇進行結構勘測，發現建築群的老化程度非常嚴重，住宅單位普遍被分成多間劏房租出，天台亦建有一些懷疑違例構築物被用作住宅用途，令樓宇出現嚴重漏水和鋼筋鏽蝕，形容已達「其結構壽命的極限」，為保育活化增加難度。

商戶已獲賠償及搬遷

韋志成又說，市建局曾邀請港大建築學院學生協助，透過訪問歷史學者、街坊口述歷史等方式，蒐集有關上海街故事。

據資料記載，現址在50至60年代設有電器行、皮具舖、茶煙莊等商舖，直至80年代步轉型以售賣建材用品為主。韋志成說，市建局展開收購工作後，有關建材舖已獲得補償，並搬遷到毗鄰的康樂街和同區附近街道，繼續經營至今。

韋志成表示，上海街項目原來的住宅單位充斥劏房，老化程度非常嚴重。（市建局網站）

三分之一店舖來自油旺區

韋志成又指，市建局團隊邀請地區內多間特色商戶進駐「618上海街」開業，現時在項目開業的店舖有三分之一來自油旺地區。同時亦邀請藝術家，以上海街一帶的地區風貌作為元素，為內部多處加添壁畫。而項目內設一個多用途房間，供地區團體使用。

市建局將10幢戰前唐樓群面向上海街的立面，以及伸延到街道之上、由麻石柱支撐的騎樓部份全部保留。（市建局網站）

「原汁原味」保育適用於考古遺址或文化遺產

韋續指，市建局當年邀請港大建築文物保護課程學部主任李浩然提供建議。李浩然認為，歷史建築物不能以單一模式保育，「原汁原味」的保育模式一般適用於考古遺址或重要的文化遺產，如宗教建築、宮殿、政府主要建築物等；而唐樓群一類具活化再用潛力的實用性建築，除了保存它們的建築特色，亦應盡量恢復它們的實用功能。

李浩然說，「618上海街」是香港進行保育活化唐樓的良好範例。而上海街唐樓群最重要的歷史元素，在於騎樓部份所呈現的歷史街景。他說，項目保留了10幢戰前唐樓群的騎樓部份，以及支撐整排騎樓的13條麻石柱，使最具價值的建築元素保存下來。