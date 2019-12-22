市建局參考日本設計中環街市廁所　行人通道新公廁料明年開放

中環街市正展開保育及活化工程。市建局行政總監韋志成今日（22日）發表網誌，指市建局會參考日本經驗，改善街市大樓內廁所的質素，期望盡量達到日本洗手間的設計標準。而大樓的24小時行人通道，將增設全天候開放的公廁，屆時將關閉街市大樓現位於德輔道中的公廁。 韋志成又說，該行人通道將進行復修，市建局已預備新的臨時通道，預計使用臨時改道的安排大約需7至8個月。

中環街市正展開保育及活化工程。（資料圖片）

大樓的行人通道位於大樓2樓、現時連接半山行人扶手電梯及恒生銀行總行。

韋志成說，由於該通道即將復修，故將於本周二（24日）停用，市民可使用臨時通道。當明年第三季第一階段的工程完成後，將開放永久行人通道，以及通道上新增的公廁。

位於大樓2樓、現時連接半山行人扶手電梯及恒生銀行總行大樓的行人通道，即將會關閉做復修工程。（市建局圖片）

增加大樓廁格總數 較香港標準多3成

在設計街市大樓內新洗手間的佈局和衞生設備時，韋志成稱參考了日本經驗。為提升至日本的輪候時間標準，市建局將增加街市大樓內各層男女洗手間的廁格總數，較香港訂定的標準再增加約3成。

他表示，由於女性輪候使用洗手間的時間較長，故日後男女廁格比例，會由香港標準的1：2， 提升到大約每1個男廁格便有3個女廁格，並達到女性輪候使用時間不多於2.5分鐘的基本要求。

使用新抽氣系統

韋志成說，市建局團隊借鑑日本的經驗，嘗試採納新的抽氣系統設計。在活化後街市大樓的新洗手間內，將應用具備抗菌和自動除污功能的新型建築物料鋪設地面，以改善地面的抗污能力，提升衞生水平和環境。

市建局說，目前通道出入口已張貼告示和路線圖，方便市民了解改道詳情。（市建局圖片）

為廁格安裝門鎖感應器 顯示實時狀況

韋志成續指，市建局正研究在街市大樓活化後的新洗手間，為每個廁格安裝門鎖感應器，並於洗手間入口裝設資訊顯示屏，顯示洗手間實時狀況，包括使用中的廁格數目。

至於清潔方面，除了一般例行的基本清潔和檢查，市建局亦會安排專業清潔承辦商，處理頑固污垢和平常難以清潔的地方。