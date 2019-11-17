市建局冀2021年內開放中環街市部分設施　本屆政府任內完成活化

市建局早於2017年10月從政府接手中環街市，展開保育及活化工程。行政總監韋志成今日（17日）在網誌表示，致力於2021年上半年內，率先開放中環街市大樓大部分樓面及設施，包括24小時開放的行人通道和公共空間，並希望於本屆政府任滿前，全面開放整座活化後的中環街市。

混凝土復修涉及繁複工序，包括將鬆脫危險的混凝土部份徹底清除，以便進行鋼筋除銹及防銹處理（左上）；修補混凝土或重新覆蓋混凝土（右上）；以模板支撐橫樑（左下）及為橫樑進行灌漿工序（右下）。（市建局提供）

中環街市保育活化 比起純翻新 難度高幾倍

韋志成指出，中環街市是一幢已經超過80年歷史的建築物，其結構已受很大程度侵蝕而出現破損，要復修和活化後作不同用途予公眾使用，必須要符合現今建築法規和安全的不同要求。他提及，市建局需要克服規劃上要保存原建築元素並提供新的公共空間、通道和樓宇設施；結構需大範圍復修及加固的技術要求，以及日後營運安排符合公眾主流意見等三方面的挑戰。因此，韋志成認為，中環街市的保育活化，比起一些不涉及複雜結構問題、純翻新的保育項目，難度要高出幾倍，需時較長。

此外，由於街市大樓的原結構及地基圖則相信於戰時已遺失，令市建局無法妥善準確地籌劃具體施工方案；且大樓的混凝土結構已殘破剝落、鋼筋銹蝕嚴重，需要進行大範圍的結構復修和加固，並要盡量減少需要新建造的結構，以免超出大樓地基及主體結構可承受的載重量。

市建局工程團隊利用鐳射掃描科技，為中環街市大樓製作三維視像模型（圖左）。以BIM技術整合不同構件的數據，並以三維立體視圖呈現（圖右），加強辨識和操作。（市建局提供）

因此，工程團隊以鐳射掃描為大樓的內外範圍，進行精確立體掃描；亦應用建築信息模型技術（BIM），將鐳射掃描得出的資料數據轉化為三維電腦模型，整合建築、機電及管道設備的圖則和建築細節，讓不同範疇的工程人員在設計和建造過程中了解各個細部，並預視工程可能出現的問題，及早制訂方案。在原來的三維信息模型上，團隊亦加入第四維（4D）－模擬施工計劃的資訊，評估實際施工的工程步驟，以及第五維（5D）－ 建造成本管理系統，利用BIM資料庫內的建築工料數據，更準確地評估工程合約估價，做好工程在質素、時間和建造成本的管理。

將分階段開放大樓 提前開放予商戶經營

市建局決定分階段開放大樓，提前開放給公眾使用和商戶經營。首階段部份包括大樓內的24小時行人通道、通道內新建的公眾洗手間、中庭和皇后大道中的公眾休憩空間，以及地面、一樓和二樓的部份內部營運空間。這些設施在完成裝修和設施測試後，預計於2021年上半年內可以率先使用。至於餘下部份，包括德輔道中外牆新立面和一條由地面直上行人通道的電梯，亦將會在2022年上半年完成及開放。

韋志成表示，會盡最大的努力，在未來兩、三年內完成整個活化項目，把中環街市這歷史建築營造成具意義、有活力的劃時代新地標。