九龍西聯網140名個案經理　跟進逾五千精神病患、康復者融入社區

幫助精神病者融入社區，是重要社會議題，醫院管理局於2010年起推出個案復康支援計劃，並以「個案經理服務模式」，按病人的病情嚴重程度及需要安排個案經理作貼身跟進，服務覆蓋全港多區。 現時九龍西醫院聯網下共有140名個案經理，跟進逾5000宗個案，1名經理跟進超過50名病人，距離1:40的目標尚有距離。另外，今年4月葵涌醫院聘請6名康復者，以朋輩支援的方式輔助計劃，助精神病患者、康復者社會共融。

個案經理比例未達目標

自2010年醫管局推出個案復康支援計劃，多區的外展服務次數逐年上升。現時九龍西聯網下共有140名個案經理，跟進逾5000宗個案，一名個案經理需要面對超過50名病人。葵涌醫院顧問護師（社區精神科）葉淑嫻表示，距離1:40的目標尚有距離。

以復元為核心，葉淑嫻指團隊除了精神科醫生、社康護士、職業治療師及社工外，今年4月亦增加了6名「朋輩支援員」，他們皆為曾經的精神病患者或者康復者，有部份甚至是個案復康支援計劃的受益者，「希望將復元的概念帶給病患，希望他們不要因為有病症而放棄自己。」

葵涌醫院顧問護師（社區精神科）葉淑嫻表示，現時一名個案經理需要跟進超過50宗個案，距離1:40的比例還有距離。（袁澍攝）

53歲的陳女士患思覺失調超過30年，多次入院又復發，更因為病情與家人關係緊張，她這些經歷一度令她想要「收埋自己」。2014年，她經葵涌醫院精神科專科門診轉介，開始有個案經理跟進她的情況，每月恆常會面一次，從藥物建議到人際關係，陳女士有了巨大轉變，不僅與家人關係不再水火不容，因病多年未有工作的她現時將重身投入工作。

今年53歲的陳女士（左）曾有30年的思覺失調病史，但在個案經理跟進的4年裡，情況慢慢轉好，她並考取了保安牌，很快到職工作。（袁澍攝）

個案經理、葵涌醫院二級職業治療師凌小柔表示，許多精神病患者或者康復者對自己的病症不了解，更缺乏信心與人交往，因而在跟進陳女士個案時，特別鼓勵她參與一些醫院舉辦的活動，「活動亦有一些其他病患參與，他們不會覺得孤單；加上陳女士見到我在，都會比較積極參與。」

考取了保安牌重投職場

陳女士因病症與家人分開，現時一人住在深水埗，環境較差，要與10個人共用廚房，不免引起紛爭。凌小柔得知情況後主動開導她，並建議她做好時間安排，減少「衝突」的次數，很快見效。有了更多信心，陳女士更考取了保安牌，並成功找到了工作，她表示自己年紀不小，「想再試最後一次。」