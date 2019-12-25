【聖誕節】旺角交通燈平安夜又被破壞　外判商趕維修

平安夜（24日）晚，網民於多區商場發起「和你Sing，願平安歸香港」活動，港九新界均爆發連場衝突。示威者破壞旺角彌敦道的滙豐銀行及恒生銀行的玻璃門及櫥窗，警方施放催淚彈驅散示威者。 滙豐銀行及恒生銀行今早（25日）以圍板封上被破壞的玻璃，有工人進行維修，在滙豐銀行內仍可見有催淚彈的彈殼。

工人早上在滙豐銀行進行維修，並架起兩米高的圍板。（高仲明攝）

旺角滙豐設2米高圍板

示威者昨晚疑不滿滙豐銀行早前結束「星火同盟」戶口，於是多次破壞滙豐銀行旺角分行及縱火，並在外牆寫上抗議字句；同集團的恒生銀行也不能倖免。

今早工人在兩間銀行進行維修，並架起兩米高的圍板。在滙豐銀行內，地上遺留一枚催淚彈彈殻。現場可見，銀行的閉路電視、滅火花灑頭等均被打碎。至於恒生銀行則有工人以天拿水清理外牆的字句，有保安在門外駐守。

外判商信興派出工人搶修交通燈，交通未見有出現早前的大混亂。（高仲明攝）

朗豪坊一部收銀機未能運作

除了滙豐銀行及恒生銀行外，位於朗豪坊4樓美心集團旗下的Starbucks同樣受到破壞，職員今早進行清理及點算，在下午重新營業但一部收銀機未能運作。不過到下午4時許，有人士在朗豪坊聚集，Starbucks 隨即再次暫停營業。

經過昨晚的示威，旺角彌敦道多段路段的交通燈再次受到破壞，警車在彌敦道駐守，外判商則派出工人搶修，交通未見有出現早前的大混亂。