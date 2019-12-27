《華郵》批七成行動違規　監警會前委員指不公道　促設公聽會解畫

美國《華盛頓郵報》早前取得香港警方武力使用指引等文件，由國際專家檢視65宗用武事件，稱當中約七成涉違規，並指控「香港警方在處理示威活動時屢次違反指引，並不需承擔後果」。 監警會前委員鄭承隆表示，《華郵》找專家評論是不公道的，續言報道參考的4時警方記者會，不少回應均未有詳細解釋不同事件，又謂警方內部調查需時，不能以現有資料作準。另外，他認為監警會工作是令人更信任警方工作，例如以公聽會鋪陳解釋爭議事件。

《華盛頓郵報》日前報道，邀請9名來自世界各地的警務專家，根據香港警隊的相關指引、國際標準等，分析資料庫中警員的行為及武力是否合符指引。（華盛頓郵報）

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《華盛頓郵報》早前取得《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節、《程序手冊》、機動部隊（PTU）訓練手冊等文件，並由9名國際專家基於相關指引評論65宗警察用武有否違規。專家認為當中約七成事件涉違規，8%符合指引，其餘則因未有足夠資料，未能下定論。

鄭承隆認為《華盛頓郵報》找專家評論是「唔公道」，續言除了《警察通例》及訓練手冊等文件外，其中一個報道中參考的基礎為警方4時的例行記者會。他解釋，不少大眾關注的事件，警方在記者會上只簡單作回應，未有詳細交代，加上警員在處理有關警員的投訴需時，警方並非不需要負責任，而是警方「未處理」，認為《華郵》不能夠一概而論。

監警會前委員鄭承隆表示，《華郵》找專家評論是不公道的，續言報道參考的4時警方記者會，不少回應均未有詳細解釋不同事件，又謂警方內部調查需時，不能以現有資料作準。（資料圖片）

建議警方公布其紀律聆訊、拘捕或停職安排

由於監警會自身並沒有調查權、處分權和定案權，外間一直有聲音批評監警會是「無牙老虎」，鄭承隆同意有關情況，笑言外界有聲音稱評監警會是「無皮老虎」，「連嚇都嚇唔到人」。但他認為「仍然有監警會可以做嘅事」，例如審視警方處理反修例示威的行為，並提交報告，惟報告形式相對會較慢。

他亦建議警方應就涉違規的警員，公布其紀律聆訊、拘捕或停職的安排，監警會亦必須展列出來。鄭承隆指監警會其中的工作目標是要令人更信任警方工作，建議可以公聽會形式鋪陳解釋爭議性事件，包括新屋嶺事件等，以釋除公眾疑慮。鄭承隆同時呼籲任何人若遭受警員不禮貌對待，應盡早作出投訴，讓搜證更全面。