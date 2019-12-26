《華郵》邀九國際專家分析65個案　警七成涉違規　港府：偏頗誤導

《華盛頓郵報》日前報道，取得警隊內部逾百頁武力使用指引及機動部隊（PTU）訓練手冊等文件，報道蒐集由6月至11月中旬期間65宗涉及警察使用武力事件，由香港大學法律系學生組成團隊核實資料真偽，另邀請九名分別來自阿根廷、以色列、南非、香港、美國及英國的警務專家，根據香港警隊的相關指引、國際標準及由聯合國於8月公布的使用低致命武器指引，分析資料庫中警員的行為及武力是否合符指引，專家檢視有關影片後，認為約70%事件中警察都有違規，只有8%事件中的警方武力屬合符指引，其餘事件認為資料不足未能下定論。 特區政府發言人今日（26日）發稿指，嚴正反駁該篇報道，指是「偏頗及誤導」，指示威者使用愈來愈多致命武器，強調警方「只用了最低所需武力應對」。警方回應指，使用合適武力處理，武力指引涉行動細節，不進一步評論。

《華盛頓郵報》報道指，該報取得於9月底修訂的《警務手冊》，即武力使用指引完整文件，降低了使用致命武力的門檻。英國薩里大學警務及刑事司法專家Melissa Hamilton表示，留意到指引修訂後留有太多彈性空間，令警員更主觀地決定何謂合理武力水平，「令過於敏感、輕率、或故意使用不合理武力的責任減輕了。」（this makes it more subjective and, thus, discounts accountability for being overly sensitive, reckless, or intentionally engaging in unreasonable force.）

重溫香港01報道：警修訂武力指引 警棍由「中級武器」改屬低殺傷力

11.11西灣河開槍事件 美國教授：警員無法控制情緒

11.11三罷期間，21歲學生周柏均在西灣河被警員以實彈擊中。英國學者Melissa Hamilton認為，涉事警察可爭辯是出於感到周邊有威脅，或基於正鎮壓暴動而決定開槍，但指出比其他地區，香港警察的決定較主觀。美國阿拉巴馬大學伯明翰分校的刑事司法教授Hyeyoung Lim檢視片段後認為屬於不合理武力，「即使假設在開槍前發生了一些事令警員腎上腺素水平升高，該警員顯然無法控制情緒。」

一條在10月31日的片段顯示，警察向正在離開的人使用胡椒噴霧。報道引述一名27歲的現役警員指，在和平示威中不會使用，除非遇到示威者拒捕，但相對其他武器，指揮官對使用胡椒噴霧次數紀錄並不嚴格。民主機構與人權辦公室主席Neil Jarman指出，片段中被胡椒噴霧射中的人是「和平並遠離警察」，警方的武力似乎不成比例，以及「警員其無展示任何可見的身份證明，從而行事不會受懲。」

向清真寺射藍色水炮 專家︰違反武力相稱原則屬非法

10月20日警方水炮車發射藍色水劑驅散，途經射中彌敦道九龍清真寺，行人路上的議員、記者及市民都受波及。四名專家分析了當天警方在同一條道路上使用水炮情況，均認為全部都違反指引。其中，人權醫生組織的急症醫生Rohini Haar認為使用藍色染劑是「羞辱和殘忍」（shaming and cruel）。

南非公共利益律師兼ALT諮詢公司總監Michael Power認為，事件中行人路上人群未見有威脅性，使用水炮車違反使用武力的相稱性及必要性原則，屬非法武力。

印尼女記者天橋疑中橡膠彈致盲 手冊：應避免射頭、胸

報道檢視多宗標誌事件，其中印尼籍女記者Veby Indah於9月29日在灣仔天橋上，右眼疑被橡膠子彈擊中致盲。南非公共利益律師兼ALT諮詢公司總監Michael Power表示，資料片段不夠清晰，但認為無合理原因開槍，形容開槍決定似「隨心所欲」（arbitrary），因射中頭頸胸位置或涉及違法。

報道取得的訓練手冊列明，橡膠彈是向低致命的身體中央位置發射，應避免射擊頭部、頸喉位、胸部、下陰、關節等。

太古站近距掃射胡椒球 專家︰引起恐慌

在8.11衝突中，警察在太古站扶手電梯追捕時近距離向人群射胡椒球彈。一名熟悉使用胡椒球槍的警員向《華盛頓郵報》表示，只有對方作「頑強對抗」時才可使用胡椒球彈，公民自由組織國際網絡（International Network of Civil Liberties Organizations）代表Lucila Santos認為，事件在封閉空間內的扶手電梯發生，會增加嚴重性及不必要傷害，並指出示威者當時看來已經正嘗試離開，形容警方有關做法是製造驚慌及混亂，看起來不恰當及不專業。

密閉空間使用催淚彈 香港警政學者：幾乎肯定是違反規定

警方由6月以來發射超過1.6萬枚催淚彈。報道指，訓練手冊指出，催淚煙會影響到目標以外的人群及周邊環境，當在稠密的商業區域使用會更嚴重，影響辦公室及地鐵的空氣等，故會建議使用其他武器選項。

香港教育大學助理教授何家騏指，若在密閉空間使用催淚彈，幾乎肯定是違反規定，行動「無差別」地影響到所有乘客，包括老幼。何家騏是香港警政學者、香港大學犯罪學中心名譽研究員。

《華盛頓郵報》日前報道，邀請9名來自世界各地的警務專家，根據香港警隊的相關指引、國際標準等，分析資料庫中警員的行為及武力是否合符指引。圖為9月29日警方施放催淚彈。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

港府表示嚴正反駁報道 斥「屬偏頗及誤導」

港府今日（26日）以約600字新聞稱表示嚴正反駁有關報道，指出報道的標題指「香港警方在處理示威活動時屢次違反指引，並不需承擔後果」屬偏頗及誤導，「對這些沒有事實根據的指控深表遺憾。」強調警方不會主動對示威者採取行動，而只會在示威者參與違法活動時才使用適當及相應武力。

指示威者「裝備精良」

港府指，過去數星期，示威者暴力不斷升級，嚴重危害公共安全。政府指出，「激進示威者使用越來越多致命武器，包括汽油彈、以丫叉發射鋼珠、爆炸裝置、炸彈及弓箭，而示威者亦裝備精良，佩有頭盔、盾牌、護目鏡、呼吸器、口罩、盔甲及其他保護裝備等，顯示他們意圖參與暴力示威活動，並會直接對抗及襲擊警員，這樣會減低警方所使用一般較低武力程度的防暴武器的效能和效率。」

港府︰警方只用最低所需武力應對

港府強調，警方一直秉持嚴謹而克制的態度，「只用了最低所需武力應對暴力示威者公然的違法行為。」認為警方使用的武力符合國際標準，「當情況受到控制便會停止使用武力。所有警務人員均需為其所使用的武力負責」指揮官亦在現場監察，確保人員合法使用武力。港府重申，「如果示威者不使用暴力，警方便不需要使用合法武力防衛；若示威者和平、理性和有秩序，警方不會亦沒有理由介入。」



10月1日，荃灣一名中五男生示威期間，胸口附近中實彈受傷。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

警方：武力指引涉行動細節 不評論

警方回應查詢指，「過去數月，暴徒的暴力程度越見升級，警方需要使用合適武力處理。警方重申，警方與示威人士並非對立，如市民能以和平、合法、有秩序的形式進行公眾活動，警方根本無需使用任何武力。 警方有嚴謹的武力使用守則，所使用的武力必定是為完成合法任務而須使用的相應最低武力。警務人員在使用武力前，會在情況許可下向對方發出警告，示意將使用武力；並會在實際可行的情況下，讓有關人士有機會遵守警方的指令。當使用武力的目的已達，警方會停止使用該武力。」有關武力使用的指引涉及行動細節，警方不作進一步評論。