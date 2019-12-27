港台超支500萬元或減新聞部兼職　顧問團去信商經局要求增資源

港台早前傳出今年度財政超支500 萬元，需削減人手。今日（27日）香港電台節目顧問團成員向商務及經濟發展局局長邱騰華發公開信，強烈關注事件，盼當局可以為港台增撥資源。有份聯署的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應指，認為事件對港台的員工不公平，認為做法荒謬，「為何要懲罰他們？」

港台早前傳出今年度財政超支500 萬元，需削減人手。（資料圖片 / 陳焯輝）

反修例風波持續逾半年，港台的新聞部製作費大增，今年度超出預算約500萬元。有指港台高層下令，要求新聞部減少開支，包括扣減兼職記者、自僱人士等。

今日（27日）港台的節目顧問團成員向商經局局長邱騰華發公開信，批評做法是不合理，認為港台新聞部員工和攝影師們在前線冒著人身安全下，多次拍攝到具重要新聞價值的片段，其工作亦受到社會人士的信任和認同；政府有責任因應港台發展需要增撥資源，幫助港台按《香港電台約章》的責任，繼續為市民提供的公營廣播服務。

有份聯署的人士包括，中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機、前港大民意研究計劃總監鍾庭耀、前財政司司長政治助理羅永聰等。其中，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應《香港01》查詢時指，對港台調配資料的做法感到荒謬，「我們十分感謝前線記者的付出，應該支持他們的工作並要作鼓勵，削減資源？為何要懲罰他們？」

方保僑又指，警方在反修例風波下卻得到近10億的額外資源，「大家同樣都是政府部問，為何大家的待遇可以如此不公平」，要求政府正視。

10月6日晚上5點50分，灣仔天樂里與軒尼詩道交界，有多名記者被汽油彈擊中，一度着火，幾秒後撲滅。（李澤彤攝）

公開信全文如下：

商務及經濟發展局

邱騰華先生

邱局長：

一群香港電台節目顧問團成員致商務及經濟發展局局長的公開信

反修例風波下，製作新聞的工作量和所需資源大增。我們留意到香港電台節目製作人員工會表示，港台新聞部因報道反修例運動花費大增，超出年度預算約500萬元，需要扣減人手，包括減聘對於視像新聞組別非常重要的兼職及外判員工。

相反地，警隊在過去半年逾時工作津貼開支共約9.5億元，警隊人員過去半年每月平均領取近1.6億元逾時工作津貼。同樣是為市民服務，港台員工得到的待遇卻是差天共地。

我們作為香港電台節目顧問團成員，對此表示強烈關注，特來函希望當局為香港電台增撥資源，並加快重新規劃幾年前被終止的新廣播大樓計劃，以應付港台位於廣播道的3座大樓不敷應用和設施殘舊的問題。

香港電台作為公營廣播機構，一直為大眾提供高質素和重要的新聞和直播節目，幫助市民了解現場情況，其工作受到社會人士的信任和認同。港台新聞部員工和攝影師們在前線冒著人身安全仍然緊守崗位進行採訪工作，多次拍攝到具重要新聞價值的片段，卻要削減兼職人手及新聞車，安排並不合理。

政府有責任因應港台發展需要增撥資源，並繼續為香港電台增加更多人手和設備，以幫助港台按《香港電台約章》的責任，繼續為香港市民提供多元化和高質素的公營廣播服務。

祝

政祺

一群香港電台節目顧問團成員 上

方保僑 王惠芬 司徒廣釗 白雙全 石書銘

朱栢謙 何倩彤 周俊輝 邵家臻 容詠嫦

張楚勇 梁旭明 梁寶山 莫乃光 麥國風

麥嘉晉 單仲偕 馮程程 黃宇軒 黃照達

楊雪盈 賴灼東 鍾庭耀 羅永聰 羅淑君 蘇鑰機

（按筆劃排序）