【大埔開槍】警FB稱有報道引失實指控　港台：望警方主動提供資料

警方於Facebook發佈一段片段，內容指於上周五（20日）大埔開槍案，有傳媒訪問一名現場附近目擊者，他稱警員想將手槍放入袋中又想抹走指模，警方稱有報章及電台分別引用及播放男子的指控，稱指控嚴重失實，又要求傳媒報道多作求證。 香港電台發言人表示，港台報道中除了引述目擊者講述經過，同時報道一名在場人士否認警方開槍的陳述，發言人又指如警方質疑當晚受訪者所述屬假消息，港台希望警方主動及盡早提供更多資料。

警方於上周五大埔開槍案中拘捕一名18歲男疑犯。（資料圖片）

警察公共關係科警司劉肇邦指有報道引用失實指控。（警方Facebook影片截圖）

警方Facebook專頁今日上載一段片段，警察公共關係科警司劉肇邦於片段中指，於本月20日大埔開槍案，有傳媒訪問一名聲稱於案發現場旁邊的餐廳工作的員工，男子片中稱有警員手持一支手槍，想將手槍放入袋中又想抹走指模，其後男子稱上前指罵後警員放下手槍。劉肇邦稱片中對警方插贓嫁禍及抹走指模的指控是錯誤，又指警方當晚舉行簡報會釐清事實，但沒有傳媒就該市民指控查詢。片中又展示《蘋果日報》及《香港電台》的報道，劉肇邦指有報章未經查證直接引用男子指控，質疑警方插贓嫁禍，及有電台報道將男子說話播放，劉稱指控嚴重失實，目的為抹黑警方。

另外劉又提及於周三（25日）凌晨旺角16歲青年墮樓事件，指有人以社交媒體以類似報道形式發佈假消息，劉肇邦指警方已聲明警方於事件中，包括於天台及地面的警員，無向墮樓人士使用暴力，及無阻撓傷者接受救援。劉肇邦指警方譴責有市民發放假消息，呼籲市民對可疑信息要冷靜分析，又指對失實報道表示遺憾，要求傳媒報道多作求證。

港台發言人：希望警方主動及盡早提供更多資料

香港電台發言人表示，當晚包括港台在內的多間主流傳媒，都有訪問該名在事發現場附近的目擊者，港台報道中除了引述目擊者所講的事發經過，同時報道一名在場人士否認警方開槍的陳述。港台發言人又指當天該則報道全文，包括目擊者之訪問片段，均没有提到插贓嫁禍，指如警方質疑當晚受訪者所述屬假消息，港台希望警方主動及盡早提供更多資料。