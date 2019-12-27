【登革熱】本港新增2宗外地傳入個案　病人曾到菲律賓、泰國

衞生署衞生防護中心今天（27日）公布，在本月20日至26日期間，衞生防護中心錄得兩宗外地傳入個案，兩名病人在潛伏期內分別曾到菲律賓及泰國。本港今年共錄得197宗個案，包括196宗外地傳入及一宗本地個案，去年同期則錄得162宗個案。外地傳入個案主要從泰國（33宗）、馬來西亞（27宗）和菲律賓（25宗）傳入。

截至昨日（26日），本港今年共錄得197宗個案（包括196宗外地傳入及一宗本地個案）。

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布登革熱個案的最新數字，在本月20至26日期間，衞生防護中心錄得兩宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾分別到菲律賓（一宗）和泰國（一宗）。截至昨日（26日），本港今年共錄得197宗個案（包括196宗外地傳入及一宗本地個案），去年同期則錄得162宗個案。外地傳入個案主要從泰國（33宗）、馬來西亞（27宗）和菲律賓（25宗）傳入。

根據世界衞生組織的資訊，部分亞洲國家今年錄得的登革熱個案數目異常地高。有些國家的個案數字較去年同期顯著上升，例如馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等。另外，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，截至上月30日，廣東今年共錄得5,986宗個案，較去年同期（3,250宗）明顯上升。而在台灣，今年截至昨日共錄得631宗個案（包括100宗本地個案）。

衞生防護中心提醒，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。