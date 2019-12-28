醫管局新工會擺街站　籌委指院方臨時要求轉地點　局方：正研細節

反修例風波持續，全港不同行業人士都冀成立工會，以更有效透過工運爭取訴求，其中醫院管理局一批員工近期成立了新工會「醫管局員工陣線」，昨天首次擺街站招募會員。 不過，新工會連續兩天在醫院擺街站時，都遇到院方阻撓。今天（28日）中午他們在瑪嘉烈醫院內擺街站，未正式「開檔」，就已有管事部保安人員要求他們轉換地點，他們只好改到在醫院附近的一段斜路擺街站及派傳單。 新工會籌委批評院方本准許他們擺街站，但其後又指需總部批准，惟總部又指院方正考慮，「佢哋交波畀對方，我哋無所適從！」

醫管局新工會「醫管局員工陣線」今天在瑪嘉烈醫院擺街站招募會員，但被管事部保安要求改街站地點。（鄭翠碧攝）

原擬餐廳外擺街站 保安指不適合

新工會原定今午在瑪嘉烈醫院G座4樓餐廳外擺街站，不過未正式「開檔」，就有該院管事部保安到場，指該處不適合擺街站，建議他們轉為到荔景山路的醫院行人入口。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文今天放假，特地前來幫忙，他指餐廳外的位置平時可租出作擺檔之用，不明白為何不適合作擺街站。約10名的工會籌委及義工其後改到荔景山路的醫院行人入口擺街站，不過就未能擺設會員表格收集箱，讓人即場登記，只可派發傳單。

擺街站由誰批？院方及醫管局互相推波

新工會早前向醫管局總部及瑪嘉烈醫院申請擺設街站，在12月24日獲瑪嘉烈醫院批核，惟翌日又突然收到院方回覆，指需等待總部審批，又聲稱早前只是原則性批核（approval-in-principle）。截至今午前，新工會仍未得到院方或總部對於今天街站的最新回覆，而醫管局昨天回覆傳媒指，總辦事處已收到有關申請，並轉交有關醫院考慮。

新工會籌委之一、瑪麗醫院財務部職員張嘉祺（Chris）批評醫管局行政混亂，院方及總部「互相推波」，「應該係同醫院申請定總部申請？令我哋無所適從！」他指，昨天在伊利沙伯醫院擺街站，不足10分鐘已有保安驅趕，要求他們改到附近的印度會派傳單，但2016年衞生服務界有選委想在醫院擺街站，當時只需提早一日通知，「今次係咪有高層落order（指令）？擺街站又唔影響病人服務，我哋搵唔到理由佢唔批准我哋。」他認為醫管局及院方應清晰交代擺街站的審批程序及準則，以及不獲批時的上訴機制。

有醫管局職員向義工了解新工會。（鄭翠碧攝）

對於早前醫管局新主席范鴻齡稱員工不應把政治帶入醫管局，張嘉祺反問，防暴警察荷槍實彈進入醫院，「我哋只係想維護病人權益同私隱，究竟邊個將政治帶入醫院？」他又質問范鴻齡反對員工罷工的說法是否「道德綁架」醫護人員，「而家夜晚護士對病人係1對20，係咪要等到以後係1對30，都唔可以罷工去爭取權益？而家係邊個剝削病人？」

據了解，醫管局是在23日才收到工會籌委會申請在四間醫院擺街站，惟只是以籌委會名義申請，而非負責人提出；局方後來找到申請人，但對方未允作負責人，因此一直「卡住」未能批准。而據過往資料，醫管局對員工就權利問題舉行集會，局方確曾批准及提供場地。

新工會籌委張家祺（左）批評醫管局行政混亂，令他們無所適從。（鄭翠碧攝）

擬加入工會護士：醫管局一直欺善怕惡

在瑪嘉烈醫院任職護士的李小姐認為，醫院及醫管局阻撓工會擺設街站，屬於政治打壓，相信不只因近月社會事件，更因醫管局一直剝削員工，擔心有工會出現，會代表員工積極發聲。她稱將會報名加入工會，「醫管局一直欺善怕惡，唔加資源，由得我哋更加忙，好似手術室係欠10幾個人手！」她希望工會能助員工爭取到有更合理的人手及工時，也盼工會關注近來警方權力過大的問題，「點解警察可以隨時入病房？病人有私隱，而且同家屬探病時間唔係一視同仁！」她認為醫管局及瑪嘉烈醫院應更加透明，交代對工會擺街站態度反覆及不作出批核的原因，不過她指今天的街站改為在荔景山路行人隧道入口，也能接觸到職員，因為屬於平時員工上班下班必經之路。

醫管局發言人晚上回應稱，總辦事處早前收到有關的申請，並轉交有關醫院考慮，目前正與該組織及提出申請的同事詳細研究申請的細節。發言人說，一般而言，醫管局及公立醫院在審批任何形式的宣傳申請時，都會以其推廣的活動不影響醫院運作和服務病人的原則為依歸；局方一直重視與不同員工組織，包括工會保持良好溝通，並歡迎有關組織就員工福利、工作環境等事宜提出意見。