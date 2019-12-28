【12.28． 天水圍】約200人參加元朗區中學生集會　盼記初心

反修例示威衝突持續逾半年，逾六千人被捕，當中四成為學生。有候任元朗區議員今晚（28日）在天水圍發起元朗中學生集會，早前已獲警方發出不反對通知書，有約200人出席。 晚上約8時，集會場地外有一輛警車在場戒備，現場一度十分緊張。大會在晚上近10時，宣布集會結束。

參加集會者除了年輕人，也有銀髮族。（李澤彤攝）

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集會於約晚上7時45分開始，現場約有200人參與，大部分為年輕人，亦有銀髮族、中年人參與。他們先在場高叫口號，有參與者揮動「光復香港，時代革命」的旗幟。

集會司儀發表開場白，呼籲參與人士不要忘記於運動內犧牲及受傷的人士，並默哀一分鐘。司儀稱自己於6月首次上街，當時對修例事件認識不深，僅盼可保護身邊朋友，希望大家記住自己參與運動的初心。

晚上8時許，有參加者稱見有警車經過，現場氣氛突然緊張起來。有參加集會人士到馬路旁視察，其後於其他人勸喻下，回到銀座廣場繼續集會。

集會於約晚上7時45分開始，現場約有200人出席。（張嘉敏攝）

在2010年任教於官立名校庇利羅士女子中學、舉起「我有權選特首」的教師吳美蘭上台說，現時作為老師「企出嚟」不容易，不少老師被打壓。她形容自己為八九民運的「死剩種」，但相信不少同年齡層的人永遠不會忘記初心，而他們更不會停止追求民主，「無論你畀幾多錢都唔會收聲。」

她稱自己經常失眠，又曾發夢自己被防暴警察追捕，現時只能看圖片、文字報道。她又感謝教育界的同工，用自己的力量去教導年輕人。她稱自己不能夠行到好前，不會做違法的事，但希望用自己所長去參與運動。

吳美蘭老師上台說，現時作為老師「企出嚟」不容易，不少老師被打壓。（李澤彤攝）

有義務救護員上台分享，稱於612首次參與遊行，更首次中催淚彈，經歷逼使他繼續參與運動。他認為現時政權以不人道手法傷害市民，但仍有不少救護員堅持在場進行救援。有中學生網上媒體記者發言，稱希望跳出傳統媒體框框，將原汁原味的畫面呈現於觀眾眼前。他希望日後可以影一張「大頭相」，而相中人無需要再戴口罩。

主辦方料約有100人參與

集會由候任元朗區議員陳詩雅向警方申請不反對通知書，主題為「 延續革命 毋忘初心」集會。活動於晚上7時半開始，至晚上9時半結束，地點於天水圍天恩路嘉湖銀座廣場外空地。根據不反對通知書內容，主辦方預料約有100人參與。

過往多次有團體在各區舉辦中學生集會，於本月中中學生罷課籌備平台曾發起「油尖旺X深水埗中學生集會」，聲援被拘捕的學生，當晚約有500人參與並和平散去。