【逃犯條例】荃灣區10間中學合組聯盟　周日發起中學生集會

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，大專學界早前稱將於10月1日起發起「三罷」，而中學生罷課籌備平台亦將於下周一（30日）發起罷課。 荃灣區10間中學的反修例關注組聯合成立中學生聯盟，共同協助中學生舉行反修例活動。他們將於周日（29日）舉辦中學生集會，並會邀請嘉賓發言。聯盟成員稱，據了解暫時有一位未滿18歲的學生被捕，現已有律師跟進情況。

反修例風波持續逾三個月，中學生罷課籌備平台將於下周一（30日）發起罷課。（張嘉敏攝）

目標以和理非方式表達訴求

荃灣區10間中學的反修例關注組聯合組成中學生聯盟，包括保良局李城璧中學、仁濟醫院林百欣中學、紡織學會美國商會胡漢輝中學、寶安商會王少清中學、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學、荃灣公立何傳耀紀念中學、保良局姚連生中學、荃灣官立中學、荃灣聖芳濟中學，及廖寶珊紀念書院。

聯盟成立目的為共同相討及舉辦活動、提升中學生對社會運動的關注度及參與度，希望透過中學生身份以和平、理性及非暴力的方式表達訴求。聯盟將於下周日（29日）舉辦中學生集會，並已獲警方批出不反對通知書。聯盟已邀請來自各界的嘉賓作演講，希望藉活動培養學生的批判性思考。聯盟成員又指出，過往曾有學校阻撓罷課行動，又有學校就人鏈活動報警，希望借集會活動向受打壓的學生提供支援。

至於早前曾發起荃灣區聯校人鏈活動，疑有人偷拍及向人鏈高空擲物等，聯盟解釋因當日參與人數不斷上升，為發生混亂致歉。他們又稱，活動無大台，只由當區中學生自發舉行，當時並無阻止任何人離場。

有中學生罷課組織擬於下周一（30日）發起罷課，聯盟成員代表朱同學稱，個別學校由於過往罷課行動成效欠佳，未必參與下周的罷課行動，故須視乎個別學校關注組的決定。她又稱，有學校已決定取消升旗禮，因此聯盟未有就國慶日於校內發起活動。