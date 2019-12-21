【米芝蓮2020】半島酒店Gaddi’s錄用90後主廚　新舊交融即獲星

《米芝蓮指南香港澳門2020》名單周二（17日）公布，作為香港最老牌的法國餐廳，位於尖沙咀半島酒店內的吉他士Gaddi’s經營已經66年，今年邀請到年僅29歲的大廚郭毅彬（Albin Gobil） ，為傳統菜式加上新創意，加上餐廳經理杜文祈 （Michele Drusacchi）的改革，首次取得米芝蓮一星榮譽。 來自法國西北部小鎮、未夠30歲便成為主廚的郭毅彬說，來港半年已非常喜歡這個有趣的城市，亦令他有不少新創作靈感。訪問期間，餐廳各人正於「落場」休息時間，不時說笑、氣氛輕鬆，當要工作時亦顯得專業認真，工作氣氛融洽，相信亦是得獎要訣。

吉他士Gaddi’s主廚郭毅彬（Albin Gobil）來港半年，他稱非常喜歡這個有趣的城市，亦令他有不少新創作靈感。（歐嘉樂攝）

經理：食物質素與環境同樣重要

首次獲得米芝蓮一星級榮譽的吉他士位於尖沙咀半島酒店一樓，餐廳餐具、用品清雅簡約，四周用色時尚又帶點舊法國餐廳的味道，原來這種種不少來自餐廳經理、來自法國的杜文祈的想法，「作為一所好餐廳，食物質素當然很重要，但如果無更好環境、款待，客人不會想再來一次，前枱同事與客人互動溝通很重要。而更重要是，人人也有不同個性，跟人客溝通也要『做自己（be myself）』，十分重要。」

曾到過英國、杜拜、美國、新加坡等等多個地方工的的他，坦言作為前線同事最重要是了解客人心意，「有些人要有多私隱，有些人歡喜分享，我們要懂得了解，配合，非常重要。」他又分享說，首次來港工作感到舒服、良好，坦白不同地方的人客各有不同特質，他有感本地客人互動經歷不錯，「香港的確是一個好地方，外地的媽媽擔心我不安全，但我反映多次，說完全感覺不到，較歐洲多地安全得多，前陣子出街都未曾擔心過。」

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事實上，杜文祈來港工作近兩年，為餐廳帶來不少新元素，先為杯碟、擺設等作出改革外，透過訓練、學習，融合廚房內及樓面等各個板塊同事。

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驚訝街市見即劏活魚割雞頸放血

吉他士Gaddi’s餐廳勇於創新，聘用年僅29歲的法籍主廚郭毅彬，為這老牌餐廳加入新元素。郭毅彬小時候跟祖母入廚、弄甜品，只有8歲時已立志成為主廚，14歲到烹飪學校進修，18歲到倫敦五星級酒店餐廳工作，10年後首於離開歐洲到香港工作，「當時我已了主廚資格，想有新改變，幾個月來未能找到工作。」機緣下有機會來港當酒店主廚，一拍即合，更說香港是一個活動城市，有趣又安全，十分喜愛，「香港很好，人又易於溝通，放工又容易找地方飲啤酒放鬆，好有趣。」

十分愛笑的他又分享來港了解食材的趣事，「我到市場了解一下本地文化，見到鮮魚在游水，一下子被打死屠宰，又有人在街市內為雞隻割頸殺死，於法國不會發生。但最驚訝的，是見到一堆的青蛙（田雞）在跳，這一個我最感出奇。」笑言不知如果殺死處理生猛動物。郭毅彬亦於食物加入日本麵豉、日本芥辣等食材，增加「亞洲味道」，亦為舊式法國菜的一大改革。