【輸入韓國豬】美食展港商首引入冰鮮濟州黑毛豬　30隻兩日售罄

內地非洲豬瘟疫情肆虐，疫情令供港活豬數量下跌，本港活豬批發價屢創新高，業界近日籌劃從韓國釜山及台灣高雄引入活豬。在近日於灣仔會展舉行的冬日美食節，有參展商引入冰鮮韓國豬肉試水溫。 香港彭大集團早前與韓國豬肉供應商合作，將韓國濟州島的冰鮮黑毛豬肉及首爾白豬豬肉，首次於6月至7月期間引入本港。集團董事總經理黃太表示，今年首於美食展引入濟州黑毛豬，沒有想過反應熱烈，在美食展首兩天，30隻已全部售罄。

有展商今年首次於美食展引入濟州黑毛豬，食客反應超出預期，首兩天已經全部售罄。（曾凱欣攝）

加訂100隻 準備供應農曆市場



內地爆發非洲豬瘟，本港活豬供應受影響，有業內人士另覓市場，首次引入韓國豬肉。彭大集團董事總經理黃許冠華提到，今年首次於美食展引入濟州黑毛豬，但由於正值反修例風波，曾擔心展覽遇到阻滯，故只入貨30隻豬，每隻約120斤。但她表示，食客反應熱烈，超出預期，單是頭兩天展覽已經全部售罄，訂貨的客人暫要等到下月8日。她又續指，現時已向韓國供應商增加100隻豬的訂單，期望在農曆年前全部售出，讓港人在過年時能夠品嘗「靚豬肉」。

彭大集團董事總經理黃許冠華指，內地非州豬瘟令業界豬肉供應量減少，望政府打開渠道，讓業界能夠引入優質的韓國活豬及新鮮豬肉到港。（曾凱欣攝）

引入者大讚：簡單煎煮爽口多汁

適逢美食展，不少參展商亦減價促銷，彭大集團亦不例外。黃許冠華指，現時美食展短期直銷價一斤豬肉約80元，日後門市會比街市約90元一斤豬肉的價格貴少許。

她表示，濟州飼養豬隻的方法與內地不同，過程衛生，而且有優質的空氣及水源，肉扒基本上只需要簡單煎煮及加入礦物鹽已經爽口多汁，不少客人更一試即買。

香港彭大集團早在美食展出售濟州島冰鮮黑毛豬肉，吸引不少人圍觀，惟已售罄。（曾凱欣攝）

港商首引入濟州黑毛豬 望政府開放渠道



黃許冠華表示，在年頭內地豬瘟爆發時已馬上與韓國供應商交涉，冀引入首爾白豬及濟州黑毛豬豬肉至本港銷售，而首批豬肉亦在6月至7月期間到港；除了零售點，亦有為餐廳供應。

她提到，內地非州豬瘟令業界豬肉供應量減少，豬肉價格提高使一般普羅市民無法負擔，故希望政府打開渠道，讓業界能夠引入優質的韓國活豬及新鮮豬肉到港，予市民多一個選擇。