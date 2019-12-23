【12.23】網民聲援星火基金集會結束　逾20防暴警在場戒備

稱支援示威者的「星火同盟基金」四名成員，日前被警方以「洗黑錢」罪名拘捕，帳戶7,000萬元被凍結。今（23日）有網民發起名為「星火不息 燃點國際」的聲援集會，晚上7時於中環愛丁堡廣場舉行。集會發起人張崑陽表示，政府意圖凍結星火同盟的支援資金，他反問「支援被捕人士何罪之有」；律師黃國桐批評當局製造白色恐怖。 另外，香港音樂人工會由今日起，發動一連五日的罷工行動。工會晚上7時於中環遮打花園，舉辦「音樂人罷工集會」，多名音樂界人士上台發言，一位代表受傷示威者的音樂人於台上發言，稱自8月起得悉有不同身份的音樂人，包括Rapper、舞蹈表演者、古典音樂人及歌手，更有歌手被控涉嫌暴動罪，期間情緒一度激動流淚。

【22:03】星火基金集會：警方表示，最高峰時有3,300人集會。

【22:03】星火基金集會：集會結束，逾20防暴警在場戒備。

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【21:55】聲援星火基金集會：大會公布有4.5萬人出席。

【21:48】聲援星火基金集會：集會臨近尾聲，與會者再開啟手機燈光，高歌《願榮光歸香港》，之後大會宣布集會結束。

【21:30】聲援星火基金集會：律師黃國桐認為，當局以洗黑錢罪名打壓星火同盟，目的是引用所涉及的凍結資產權力，造成白色恐怖。

職工盟主席吳敏兒重申，不容許任何人恐嚇工會會員。（陳晶琦攝） 【20:50】音樂人罷工集會：職工盟主席吳敏兒稱近日來各界有成立工會熱潮，以籌備日後發起的三罷行動。她表示，組織工會不會「蝕底」，因工會亦可以為行業內的工人改善待遇，並為大家帶來希望。 對於本月履新的醫管局主席范鴻齡曾表示不容許醫護人員罷工，吳強調多年以來工會發起的行動，絕不由僱主決定，而是由工會及工人決定。她重申，不容許任何人恐嚇工會會員，呼籲眾人「不要害怕，希望從來都在手中」。

醫管局員工陣線籌委表示，醫護人員多月以來受到不同打。（陳晶琦攝） 【20:44】音樂人罷工集會：醫管局員工陣線籌委表示，這半年見到港人的堅持，由每周遊行、每日發起「和你lunch」等，稱團結及堅持便是最大的武器。惟他表示，醫護人員多月以來受到不同打壓，包括食飯期間發起集會，隨即收到局方電郵的「溫馨提示」，其後轉戴黑口罩黑絲帶，甚或是連儂牆，但醫管局主席范鴻齡一上任便全遭清理。他又引述范鴻齡稱醫院內不容許有政治滲入，但質疑每年醫管局的撥款均是政府決定，反問這樣豈不是政治介入。他強調，醫護人員不容許受到打壓。

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【20:30】聲援星火基金集會：金融業職工總會主席於台上發言時表示，市民的捐款絕非「黑錢」，而是靠其努力工作所得的血汗錢，因此星火同盟絕非「洗黑錢」。他表示，金融界人員經常需出席防止洗黑錢課程，從來沒有聽說過洗黑錢的如此定義。

唱作人黃衍仁表示，2005年韓農來港反世貿遊行時，三步一拜及響起的鼓聲，令他感受甚深。 （陳晶琦攝） 【20:20】音樂人罷工集會：一位代表受傷示威者的音樂人於台上發言，稱自8月起得悉有不同身份的音樂人，包括Rapper、舞蹈表演者、古典音樂人及歌手，在遊行期間遭警方施襲「中槍」、打暈以及頭部流血等，更有歌手被控涉嫌暴動罪，期間情緒一度激動流淚。 【20:04】音樂人罷工集會：香港唱作人黃衍仁表示，自18歲時接觸社運及音樂，2005年韓農來港反世貿遊行時，三步一拜及響起的鼓聲，令他感受甚深，「音樂力量原來喺遊行可以咁厲害」。自此，他在社會運動中包括過去的反高鐵、保菜園村均會打鼓激起氣氛。

【19:40】音樂人罷工集會：人稱「霸氣哥」的曾建峰表示，音樂才是令大家真正「connect」，強調音樂本來就是抗爭一部分。同時又指，雖然近年有人批評在運動期間播放音樂就是「大愛、包容甚至是左X」，惟他認為音樂能夠反映鬥爭及犧牲，否則就不會有國歌出現，稱會將音樂精神延續至勝利為止。

有六名警員於遮打道巴士站對出搜索，未知是遺失甚麼。（陳晶琦攝） 【19:54】音樂人罷工集會：有六名警員於遮打道巴士站對出搜索，並稱「唔見咗由佢」，未知是遺失甚麼。

【19:39】 聲援星火基金集會：民間集會團隊發言人劉穎匡回應昨日警方愛丁堡廣場集會期間擎實彈槍事件，他批評防暴警察「以真槍實彈指向市民，維護一支無生命嘅國旗」。

警方今日就昨日情況作出回應。

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香港獨立音樂人Arnold於台上分享表示，最近一次籌劃音樂會遇到打壓。（陳晶琦攝） 【19:37】音樂人罷工集會：香港獨立音樂人Arnold於台上分享表示，最近一次籌劃音樂會遇到打壓。他指，當時音樂會的主題是總結今年發生的事，選曲可選擇年度之曲。而其中一隊表演嘉賓希望彈奏《願榮光歸香港》 ，惟事前竟有警車及防暴警察徘徊，主辦單位更擔心在場市民會因歌曲演奏時出現起哄場面，最終取消該隊演出。 Arnold指，對此事感到非常無力，形容這類型的自我審查猶如「白色恐怖」。

Doris表示，希望憑《我們都是這樣走過的》勉勵港人要繼續一起前行。（陳晶琦攝） 【19:17】音樂人罷工集會：《我們都是這樣走過的》的作詞人Doris在音樂人罷工集會表示，於反修例運動早期經已編寫此曲歌詞。她指，過去半年的路一起走過及面對，希望憑此曲能勉勵港人要繼續一起前行。

【19:13】聲援星火基金集會：發起人張崑陽表示，政府意圖凍結星火同盟的支援資金，他反問「支援被捕人士何罪之有」。

【19:19】音樂人罷工集會：遮打花園附近的防暴警察設立防線戒備，並搜查現場人士收集物資的街站。

網民於中環發起音樂人罷工集會。（陳晶琦攝）

【19:08】音樂人罷工集會：集會正式開始，當播放完歌曲《願榮光歸香港》後，大會宣布默哀一分鐘。

【19:00】 聲援星火基金集會 ：愛丁堡廣場支援「星火」集會開始，現場播起《願榮光歸香港》，並為抗爭者默哀一分鐘。

【18:56 】音樂人罷工集會：有10多架警車停泊於遮打道，有數名穿上裝備的防暴警察駐守。

【18:48】音樂人罷工集會：音樂人工會由今日（23日）起發起罷工五日，並於晚上7時於遮打花園舉行集會。現場所見，有數十名市民聚集，部分穿上黑衣及戴上口罩。