黃偉綸：海濱長廊將向灣仔北及北角延伸　10年內增10公里

發展局局長黃偉綸今日（29日）發表網誌，提及添馬至會展的一段長約560米、闊約6米的海濱長廊則已於10月開放給公眾，剩餘休憩空間的建造工程預計2021年年初全面落成啟用。 他亦指出，未來10年維港兩岸將設置超過10公里的新海濱長廊，向灣仔北及北角延伸。長廊亦會加入海岸堤階設計、海濱餐飲設施、水上運動中心等元素，迎合多元化的需要。

黃偉綸網誌中提及未來海濱長廊設計，將以長廊地理位置及使用者需要為設計理念。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃偉綸今日（29日）於網誌提及，添馬至會展長約560米、闊約6米的海濱路段，已於10月提早開放予公眾使用。為貫徹政府和海濱事務委員會倡議的「先駁通，再優化」理念，該段長廊將進行優化工程，連接西面添馬公園和東面會展及南北方向由陸地至海濱。

添馬至會展已開通的海濱長廊及旁邊正在興建「童樂園」的工地。（發展局圖片）

工程設計的建築署高級工程策劃經理孫志恆指，該段長廊將以「童樂園」（FunScape）為主題，預計2021年初啟用。主題區設有渠管隧道及高低起伏的草坪供兒童遊玩，亦設有觀景小丘、綠化走廊、表演或藝術活動空間，讓不同使用者都能使用空間。

黃偉綸提到，未來10年內將會增加10公里的新海濱長廊。他認為應因應長廊環境及市民需要，創造具有獨特性的空間。另外，根據「灣仔北及北角海濱城市設計研究」的最後報告，未來海濱長廊會繼續向灣仔北及北角延伸，並引入新的元素，例如外國常見的海岸堤階設計、海濱餐飲設施、水上運動中心等，迎合多元化的需要。